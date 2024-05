Globo rompe contrato com ex-BBBs da última edição

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A TV Globo rompeu o contrato de agenciamento com ex-BBB’s dois meses antes do previsto. Entre eles, estão Maycon Cosmer, Thalyta Alves, Nizam, Lucas Pizane, Marcus Vinicius, Giovanna Lima e Michel. As informações são do portal Leo Dias.

O contrato de exclusividade com a emissora seria até o dia 31 de julho, mas foi antecipado para esta terça-feira por meio de um e-mail enviado aos participantes.

No documento, a Globo informava que o contrato de agenciamento seria finalizado e, assim que eles assinassem um novo contrato com algum empresário, deveria comunicar a emissora para conhecimento.

Ainda assim, quem estiver em projetos atrelados à emissora, permanecerá com vínculo até o término do compromisso.

Os participantes foram comunicados por meio de um email enviado pelo setor comercial da emissora e foram orientados a retirarem o email corporativo da TV Globo de suas redes sociais. Aqueles que ainda estiverem em meio a algum contrato comercial, a emissora se comprometeu a finalizar o acordo.

No entanto, as presenças em eventos e convites à programas continuam sendo validadas com o time artístico da Globo até o fim do contrato.

Vale ressaltar que muitos deles reclamavam da “falta de oportunidades” e o fato de estarem vetados de qualquer tipo de parceria sem a autorização da emissora.