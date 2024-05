A “caixa” piorou em quatro anos

Clendes Vilas Boas, superintendente da RBTrans, não esconde o entusiasmo com a licitação que está em andamento para, segundo ele, “mudar o quadro que está aí”. A direção da autarquia calcula que no final de junho ou, no máximo, “antes das eleições” todo o processo seja concluído.

Essa licitação a qual faz referência o superintendente Clendes Vilas Boas está em curso, mas tem duas impugnações formalizadas na Comissão Permanente de Licitação que estão sendo avaliadas, juntamente com uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. “Tudo será resolvido no tempo do devido processo legal. Não tenho dúvidas quanto a isso. A Procuradoria está avaliando cada movimento, nós aqui da RBTrans também, junto com o Gabinete do prefeito Bocalom. É preciso ter calma”.