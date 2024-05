Após Davi ganhar BBB24, irmã reclama e diz que não consegue viver sem dinheiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde da segunda-feira (29), Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi, usou as redes sociais para falar sobre falta de dinheiro. Dentre as declarações da criadora de conteúdo, ela deixou claro que estava precisando tirar um tempinho para espairecer. Em seguida, a baiana revelou aos seguidores que estar sem dinheiro a deixa desanimada. Vale lembrar que o irmão dela foi o campeão do BBB24 e levou para casa mais de R$2,9 milhões de reais.

Raquel Brito introduziu o story contando aos seguidores que tinha decidido acordar tarde hoje porque precisava relaxar a mente. “Estou aqui com a cabeça que chega a estar pesada, mas é o que eu falo: O que a gente puder recorrer para espairecer um pouquinho a mente, um pouco as coisas…”, a irmã de Davi deixou em aberto.

Em seguida, a baiana fez uma reflexão sobre alguns sentimentos que são intensificados com a falta de dinheiro. “Eu posso estar triste, eu posso estar deprimida, mas estar sem dinheiro piora tudo para mim”, confessou a irmã de Davi. “Se eu não encontrar nem R$10,00 na minha carteira, no saldo e nem no pix, como o pessoal fala, eu fico triste, não vou mentir a vocês”, brincou Raquel Brito. “A gente não idolatra o dinheiro, lógico, mas a gente sabe que é o que move muita coisa e hoje eu estou dura”, confessou ela.

Na última quinta-feira (25), o site IG Gente divulgou com exclusividade que a irmã do campeão do BBB24 causou nas gravações do programa “Domingão com Huck”. De acordo com o portal, Raquel Brito teria passado todo o tempo nos Estúdios Globo atuando como segurança de Davi e impedindo que desconhecidos se aproximassem do baiano. Entretanto, segundo relatos, a postura da criadora de conteúdo mudava quando famosos chegavam para pedirem fotos.