Após quase duas décadas, Assis Brasil terá concurso com salário de até R$ 9 mil 

A Prefeitura de Assis Brasil abriu inscrições para dois concursos públicos, destinados ao provimento de um total de 85 vagas, em funções de níveis fundamental, médio e superior.

O concurso será executado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre – FUNDAPE.

Por meio do edital Nº 006/2023 estão sendo ofertados os cargos de Nutricionista, Fiscal de Tributos, Microscopista, Engenheiro Agrônomo, Técnico em Agropecuária, Fisioterapeuta, Motorista, Biomédico, Fiscal de Meio Ambiente, Agente Administrativo, Analista de Controle Interno, Médico Clínico Geral, Assistente Social, Fiscal de Obras, Enfermeiro, Agente de Combate Às Endemias, Farmacêutico-bioquímico, Professor de Ensino Fundamental I, Cirurgião Dentista, Técnico em Saúde Bucal, Médico Veterinário, Psicólogo e Técnico em Enfermagem. A remuneração mensal varia de R$ 1.635,04 a R$ 9.000,00.

Já no edital Nº 007/2023 é ofertado o posto de Procurador Municipal, com exigência de nível superior. O vencimento básico será de R$ 4.500,00.

As inscrições serão realizadas no período de 27 de novembro a 17 de dezembro de 2023, mediante o preenchimento do formulário de inscrição, por meio do endereço eletrônico http://fundape.ufac.br. Será cobrada uma taxa entre R$ 60,00 e R$ 120,00.

O processo de seleção constará de Provas Objetivas para todos os cargos; e Avaliação de Títulos para postos de nível superior; e prova dissertativa para a função de Procurador.

A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 21 de janeiro de 2024, em locais e horários que serão divulgados a partir de 14/01. A divulgação do Gabarito Preliminar acontecerá em 22/01.