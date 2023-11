Parte do Acre poderá ter temperaturas de 3ºC a 5ºC acima da média, mostra mapa da Climatempo

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma nova onda de calor está se instalando sobre o Brasil e vai elevar muito a temperatura em grande parte do país nos próximos dias, como mostra um mapa elaborado pela Climatempo.

O calor intenso que se iniciou neste último fim de semana deve se intensificar no decorrer da semana do feriado de 15 de novembro de 2023.

Esta será a quarta onda de calor que o Brasil vive no segundo semestre deste ano e poderá ser mais forte do que a onda de calor de agosto, setembro e de outubro de 2023.

Anúncios

Nesta nova onda de calor, ao menos 12 estados brasileiros e o Distrito Federal (área vermelha do mapa) devem registrar vários dias com temperaturas pelo menos 5°C acima do normal para novembro.

São eles: Paraná, São Paulo, Rio De Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí.

No entanto, o mapa mostra que parte do sudeste acreano, onde está a capital, Rio Branco, e os municípios das regionais do Baixo e Alto Acre, poderá ter temperaturas de 3ºC a 5ºC acima da média.

Onda ou bolha de calor é, segundo a Climatempo, uma sequência de dias ou semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, ficam muito acima da média normal para uma determinada época – em torno de 5°C ou mais acima da média.