Filho de pastor e vereador diz que briga com empresário ocorreu após alertar sobre dívidas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Após vídeos de agressões entre o empresário e produtor de eventos Bernardo Franklin e o filho do pastor e vereador de Rio Branco Arnaldo Barros, Wesley Barros, repercutirem nas redes sociais, Barros usou as redes sociais para contar sua versão da briga.

LEIA MAIS: Filho do vereador Arnaldo Barros e empresário protagonizam pancadaria em saída de boate

Ele relata que as agressões aconteceram porque teria alertado Bernardo sobre dívidas não quitadas do empresário com outras pessoas. “Estou nessa confusão por comunicar a ele sobre essas dívidas. A última foi da ex-mulher dele que me ligou chorando, pedindo ajuda porque não sabia o que fazer, já que o Bernardo não atendia as ligações dela. Eu comuniquei a ele sobre isso dizendo que ela estava ameaçando expor essa situação”, conta.

Wesley Barros mostra, ainda, áudios de Bernardo o ameaçando, caso viesse ao Acre, já que toda a confusão teria começado quando ele estaria fora do estado.

Um dos vídeos que circulam na internet sobre a confusão acusa Wesley Barros de, com outros dois homens, ter invadido o apartamento onde o segundo envolvido mora em Rio Branco. Sobre o assunto, Barros não fez nenhum comentário.

Veja a versão de Wesley Barros: