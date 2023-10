Filho do vereador Arnaldo Barros e empresário protagonizam pancadaria em saída de boate

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma confusão protagonizada pelo empresário do ramo de eventos Bernardo Franklin e Wesley Barros, filho do pastor e vereador de Rio Branco Arnaldo Barros, virou assunto nas redes sociais. Um vídeo que circula na internet e que teria sido gravado no último sábado, 28, mostra o momento da agressão entre Franklin e Wesley.

O filho do vereador aparece encostado em um carro quando o empresário chega pelo lado e começa a agredir Wesley com um soco. Wesley revida e os dois começam a brigar. A pancadaria só termina após a intervenção de outras pessoas.

Em outro vídeo, Wesley aparece com o olho roxo dizendo que vai “morder o corpo e que vai arrombar o apartamento de Franklin”.

Outras imagens compartilhadas mostram o que seria o suposto “cumprimento” da promessa de Wesley em invadir o apartamento e agredir Franklin. As imagens mostram quando uma pessoa abre a porta de um apartamento e adentra o imóvel. No entanto, a filmagem não mostra claramente quem seriam os envolvidos na suposta invasão.

Em seu perfil no Instagram, Franklin comentou na tarde desta segunda-feira, 30, sobre a briga. “A gente discutiu, ele me ameaçou e instruído por algumas pessoas, montaram um grupo, foi no meu bar, mexeu comigo. Quem me conhece sabe que não sou de confusão. Perdi a cabeça e bati nele. Como ele não conseguiu resolver comigo, levou dois bandidos na minha casa, tentou me bater, mas eu consegui fugir. Já está tudo na mão da polícia, inclusive as imagens do condomínio”, contou.

Wesley Barros não se pronunciou até o momento. O espaço segue à disposição do mesmo, caso tenha interesse em se manifestar.

ASSISTA AO VÍDEO: