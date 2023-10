A candidatura de Alysson vista por dentro do governo!

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) está disposto a levar a candidatura de Alysson Bestene até as últimas consequências. É assim que o secretário Alysson é visto dentro do governo e do partido que decidiu negar a legenda ao prefeito Tião Bocalom. A posição é fortalecida pela vice-governadora Mailza Assis, pela deputada federal Socorro Neri, deputados estaduais, secretários, diretores e presidentes de autarquias. Ou seja, todo o corpo político do governo está alinhado nessa decisão do governador. A ideia é ampliar o arco de alianças com partidos que já compõem o governo de Gladson, abrindo espaço para a indicação do vice e demais ambientes na estrutura governamental. Nos corredores do Palácio Rio Branco, Gabinete Civil e na sede do PROGRESSISTAS qualquer palavra contrária a candidatura de Alysson Bestene ou substituição do seu nome é rechaçada com veemência. Qualquer eventual mudança nesse alinhamento não é prevista e se acontecer será no próximo ano com o jogo político em andamento.

. Combatendo Fake News!

. O carro do marido da ex-prefeita Leila, Nelson Moreira, não foi tomado pela justiça, se envolveu em um acidente de trânsito na via Chico Mendes e se encontra em uma oficina na capital.

. Como você sabe, Macunaíma?!

. “Eu mesmo levei o carro, quer ver as fotos”?

. Nnhãooo!

. É o desespero!

. Anotem!

. A ex-deputada federal Jéssica Sales é candidatiíssima a prefeita de Cruzeiro do Sul pelo MDB; o prefeito Zequinha prepare a balsa!

. Já o prefeito Mazinho Serafim quer mostrar ao deputado Gerlen Diniz com quantos paus se faz uma cangalha.

. O senador Alan Rick (União Brasil) quer transformar o espaço do BEC na Estação Experimental em um dos melhores parques para Rio Branco.

. O mais difícil já conseguiu:

. Convencer o Batalhão de Engenharia do Exército a aceitar um outro terreno como permuta para as instalações.

. A segunda fase também já garantiu:

. Recursos para a construção da nova sede do BEC;

. Além do parque, a rua Isaura Parente será totalmente ampliada, garantindo maior mobilidade aos rio-branquenses.

. É um projeto arrojado que vai mudar completamente a cara da cidade.

. Uma simples aposta para 2026:

. O Jorge Viana será candidato ao Senado ou a deputado federal!

. Se a “direita” se dividir muito, arrisca para o governo de novo.

. João Correia; Correia neles João!

. Já dizia o pai do Macunaíma:

. Quem não muda é mudado!

. Aliás, a única coisa permanente no mundo é a mudança!

. Bom dia!