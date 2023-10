Apoiadores de Marcus Alexandre querem Jenilson Leite na chapa!

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O MDB e demais partidos da provável aliança que apoiará o nome de Marcus Alexandre para as eleições municipais do ano que vem acreditam ainda ser possível uma dobradinha com o ex-deputado Jenilson Leite (PSB). Seria natural, já que MDB, PT, PC do B o PSB e demais partidos de esquerda integram a base do governo Lula/Alckmin.

Quem faz as contas são os construtores da candidatura de Alexandre, garantindo que Rio Branco ganharia muito, já que uma futura gestão Marcus/Jenilson teria o apoio do presidente Lula e do vice. “Tudo é uma questão de tempo e diálogo. O deputado Jenilson Leite é fundamental no processo”, disse uma fonte do PT, porém, destacando que existem outras possibilidades de aliança.

Acontece que Jenilson está determinado a ser candidato e, para isso, só depende de o PSB viabilizar financeiramente sua candidatura. Ele disse à COLUNA que a maioria dos partidos já definiu as alianças e que, no seu caso, fará parcerias com a sociedade civil organizada. Na conversa descartou alianças com Tião Bocalom e Alysson Bestene. Sobre Marcus, ficou a incógnita.

“O homem é a medida de todas as coisas”. (Protágoras) em oposição a Sócrates que dizia ser a verdade um valor universal.

. O ex-assessor de articulação política do prefeito Tião Bocalom, Elder Paiva, (a despeito de tudo o que aconteceu) fez falta nas negociações da prefeitura com os vereadores para aprovação da autorização para o empréstimo de R$ 350 milhões.

. ´Sempre bom lembrar que estes recursos seriam destinados a ruas, água e esgoto!

. Sem esse dinheiro, o sistema de água (com déficit de R$ 50 milhões) entrará em colapso; é uma questão de tempo.

. O caminho será a privatização!

. Eleição sempre rima com paixão;

. Está provado em pesquisa que a maioria dos eleitores vota por emoção, paixão e apego.

. Lembram do conto da princesa que beija o sapo e ele vira príncipe?

. Pois é, ele sempre foi sapo; os olhos dela é que o veem como um príncipe.

. Eleição é a mesma coisa!

. Quando um eleitor (a) se apaixona por um candidato, ele pode ser o maior salafras, corrupto e mentiroso do mundo… será visto como de bom caráter, honesto e verdadeiro.

. A paixão cega, não deixa a pessoa ver os defeitos.

. Duvidastes, Macunaíma?!

. “Não”!

. Muito triste a queda do avião ceifando a vida de 12 pessoas, entre áleas um bebê nas proximidades do aeroporto de RB.

. A pergunta que não quer calar?

. Por que o avião caiu tão próximo da pista na hora do pouso?

. Só resta aguardar a investigação.

. Bom dia!