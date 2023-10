Senado discute o fim da reeleição!

Diferentemente da Câmara dos Deputados que está propondo uma minirreforma eleitoral muito questionada, o Senado começou a discutir o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos.

O instituto da reeleição foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. À época, um dos maiores escândalos do país, com senadores e deputados federais sendo pagos para votarem a favor. O Acre esteve no olho do furação com parlamentares de sua bancada federal envolvidos. Os que votaram a favor teriam recebido cerca de R$ 200 mil.

Recentemente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se disse arrependido da criação da reeleição. O sistema anterior oriundo da Constituição Federal de 1988, cujo presidente tinha sido José Sarney, que assumiu com a morte de Tancredo Neves, era de mandato de cinco anos sem reeleição. Ao mudar o sistema, FHC inspirou Evo Morales e Hugo Chaves a fazerem o mesmo.

A reeleição é vista como um dos principais polos de corrupção eleitoral no país, principalmente porque presidente, governador ou prefeito disputam a reeleição permanecendo no cargo. Com o agravante de direcionarem as políticas públicas para garantir a reeleição e não o bem da coletividade.

““Não gosto dos justos, dos que nunca caíram, que não recuaram. A virtude deles é morta, sem valor. A beleza da vida não foi revelada para eles.” (Boris Leonidovič Pasternak, livro Doutor Jivago)

. Quando tudo parece tranquilo na periferia… de repente começa um tiroteio com mortos e feridos.

. Nunca confie quando as coisas estão muito calmas.

. Em 100% dos acidentes de trânsito a falha é humana: imperícia, bebida alcoólica, irresponsabilidade, velocidade, pressa e loucura.

. Pontes em Sena Madureira, Xapuri, Rio Branco e Brasiléia não são obras pequenas!

. A propósito, o lugar escolhido para a construção da ponte em Brasiléia é muito criticado na cidade, principalmente pelos comerciantes e empresários.

. É um trem lá no meio do mato!

. Agora é tarde para lamentações.

. Um morador do município foi questionar um ex-diretor do Deracre lhe questionou:

. Quer saber mais do que os engenheiros?

. Foi no pé-da-lata!

. A antecipação do processo eleitoral para prefeito em Rio Branco está causando sérios prejuízos à gestão.

. Tolda a água, deixa ela barrenta.

. Bocalom é brasileiro: Não desiste nunca de disputar a reeleição pelo PROGRESSISTA.

. No frigir dos ovos, Bocalom vai mesmo disputar a eleição pelo Partido Liberal ou União Brasil;

. Ele, Bittar, Allan, Ulisses e R. Duarte tem a mesma liga ideológica; são feitos do mesmo barro que o presidente Bolsonaro.

. Tem mais: para quem não sabe, a direita veio para ficar.

. Ontem eram comunistas…nos tempos da FPA.

