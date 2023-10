Subestimar a candidatura do Alysson é um erro

Dizia o falecido ex-senador Aluízio Bezerra, também conhecido carinhosamente como Carcará sanguinolento, histórico do MDB, que um dos maiores erros cometidos na política é subestimar um adversário que se avalia como aparentemente fraco em uma eleição. O agravante é que Alysson Bestene não é fraco.

Ontem, no encontro do PROGRESSISTAS deu uma demonstração de força de que sua futura candidatura não é do faz de conta. Desdenhar é um grande erro que alguns estão cometendo. Outra falha é achar que a máquina do governo não transfere votos. Quanto a isso, perguntem aos dirigentes da extinta Frente Popular do Acre como passaram 20 anos no poder. E, 20 anos, não são 20 dias.

Para completar a salada com baião de dois, quase todos os deputados federais e senadores têm cargos no governo e não vão querer largar as tetas para entrar em aventuras. Com exceção dos senadores Márcio Bittar (União Brasil) e Sérgio Petecão (PSD). Os demais têm muito a perder não apoiando Alysson Bestene. É uma decisão que caberá a eles refletirem porque projeta a disputa para o futuro, o futuro é 2026.

“Francamente, querida, eu não dou a mínima”. (E o Vento Levou – filme 1939)

. A vice-governadora Mailza Assis e a deputada federal Socorro Neri foram das mais empolgadas na festa de apoio a Alysson Bestene na sede do PP ontem.

. O líder do governo, deputado Manoel Moraes, também fazia parte do coro dos que mais gritavam o nome de Alysson Bestene.

. O que se viu no PROGRESSISTA serve de alerta para o prefeito Bocalom ponderar e procurar outro ninho partidário.

. Convite implícito para ir para o PL do capitão Bolsonaro já tem.

. A bancada federal precisa se preocupar com as questões econômicas do Acre, por exemplo, a pecuária;

. Os discursos não saem do remanso das pautas de costume como aborto, casamento homoafetivo, comunismo, direitos humanos para bandidos etc.

. O povo está desempregado; precisando mudar sua base econômica.

. O Lula já disse que é contra o aborto, banheiros unissex, interferência do Estado na educação das famílias… e ainda tem peitado os EUA e a União Europeia com a questão climática.

. As polícias no governo Lula também estão mais letais do que no de Bolsonaro; ou só é o Macunaíma que vê isso?

. Depois da eleição para conselheiros tutelares no Seringal Carmem estavam pagando os votos com colchões e ajudas arrecadas na alagação.

. É uma pequena demonstração de como vai ser a campanha eleitoral do ano que vem.

. Um lamaçal só!

. É necessário rediscutir o papel e a importância dos órgãos de fiscalização e controle das prefeituras.

. A rédea está muito solta!

. O TCE, como diz a conselheira Naluh Gouveia, só faz descobrir as estrepolias dos gestores depois de muito tempo.

. Como fala o Macunaíma:

. Depois do arrebatamento da igreja!

. Vale ressaltar também, muitas vezes, a punição de gestores que não cometeram dolo algum.

. A terra prometida é o hall da Aleac.

. Bom dia!