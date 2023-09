Se for expulso do PP, Bocalom poderá ir para o PL como vítima

O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) afirma que as decisões políticas mais importantes são tomadas aos 45 minutos do 2º tempo. Sua insistência em permanecer no PROGRESSISTA, mesmo sabendo que o Diretório Municipal optou pelo nome de Alysson Bestene, parece ingênuo. Porém, ingenuidade é acreditar que ele não tenha um plano “B”.

Segundo um cardeal da bancada federal, Bocalom pretende levar seus adversários ao desgaste público. “Negar legenda a um prefeito sem denúncia de corrupção e que está no poder é visto como um fato negativo para o PP. Pode caracterizar perseguição política transformando-o em vítima”, analisa.

Se Tião Bocalom migrar para o PL, a proposta do União Brasil, Republicano e Partido Liberal de marcharem unidos em uma candidatura do deputado federal coronel Ulisses na capital se desfaz. Razão pela qual ele tem se mantido em silêncio.

De acordo com a legislação eleitoral, Bocalom terá até o dia dois de abril, à meia-noite, para se filiar ao PL ou a qualquer outro partido. Prazo estipulado para os que desejam concorrer às eleições em 2024. No PROGRESSISTA o velho Boca não ficará. A decisão já foi tomada pela cúpula do diretório municipal, só falta efetivar.

“Se você achar que eu estou derrotado. Saiba que ainda estão rolando os dados… Porque o tempo, o tempo não para”! (Agenor de Miranda Araújo Neto)

. O governo federal vai liberar R$ 10 bilhões para socorrer estados e municípios atolados.

. Portanto, o corte de 30% será revisto mais na frente.

. É a lógica!

. Júlio Barbosa para suceder o prefeito Bira Vasconcelos; pode se dizer que o PT está muito bem (mal) das pernas em Xapuri City.

. Júlio é um bom sujeito, mas politicamente está superado.

. Eu renovo, tu renovas, ele renova, nós renovamos…

. É preciso conjugar o verbo no presente do indicativo.

. Para o Lula estar na reunião do G-20 (na Índia) e no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, teria que ser onipresente.

. Segundo o senador Márcio Bittar (União Brasil), o Lula, o PT e o ex-senador Jorge Viana continuam vendendo ilusão aos acreanos.

. Explique-se, homem!

. É que, de acordo com Bittar, é impossível o governo federal destinar ao Acre cerca de R$ 26 bilhões de reais para serem gastos nos próximos três anos e três meses que lhe restam do mandato;

. Primeiro, porque ainda não tem esse dinheiro; só existe no pensamento;

. Segundo que se tivesse essa a vultosa soma seria humanamente e burocraticamente impossível a execução então curto período.

. Bittar também lamentou a falta de planejamento e realização de projetos do governo do estado, bem como da Associação dos Prefeitos dos Acre.

. Disse que muitos dos recursos destinados por ele e pela bancada federal ao Acre não chegam por falta de projetos do governo e prefeituras.

. Reafirmou que qualquer diferença política com o governador Gladson jamais o impediria de ajudar o governo que ele ajudou a eleger em 2018.

. Cartas na mesa/ bom jogador conhece o jogo pela regra/ não sabes tu que eu já tirei leite de pedra/ só para te ver sorrir pra eu não chorar… (Tareco e Mariola)

. O que diria Jesus de Nazaré aos desvalidos acampados na porta do templo do povo, defronte ao santuário da Justiça e do Palácio Real?

. Sim, o quê Macunaíma?

. “Tenham paciência, em breve tudo isso terá passado; a terra que vos prometi é no Reino de meu Pai; essa terra se desfará como a palha crepitando no fogo”. (Vixe! O planeta já está aquecendo).

. E aos sacerdotes desses templos, que diria Ele?!

. “Vejam! A dor, a miséria e o lamento dos pobres vos consumirá e testificará contra vós perante os céus e a terra no dia do juízo”.

. Cara, é mórbido!

. Calma, você não viu nada ainda.

. São apenas fragmentos do próximo livro, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.

. E aos prosélitos da tribuna que julgam aos outros, mas não a si mesmos querendo tirar o cisco dos olhos do irmão quando nos seus tem uma castanheira velha e seca.

. A esses, Ele diria:

. Fujam deles!!

. “Cara, que livro doido, dá outro spoiler aí…

. Não, ainda nem julgaram a descriminalização da maconha e já enfiaram a do aborto…no STF.

. Pois é, bom dia!