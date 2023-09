PP vai convocar diretórios para definir nome para prefeitura 

O PP espera apenas a chegada da presidente do diretório municipal do partido, deputada federal Socorro Neri (PP), para que sejam convocados todos os membros do diretório, para deliberar por apenas um pré-candidato a prefeito de Rio Branco. A informação foi passada hoje (13) ao BLOG pelo secretário-geral do PP, Márcio Pereira. Atualmente, disputam internamente uma candidatura pelo PP o secretário da SEGOV, Alysson Bestene, e o prefeito Tião Bocalom. Márcio vê esse quadro como muito ruim para o partido, que fica dividido. “Se a presidente Socorro chegar essa semana, a votação no diretório para a escolha do pré-candidato pode acontecer até o fim da semana, não podemos mais esperar, isso tem que ser resolvido logo. A nossa presidente deve comandar o processo de consulta interna”, completou Márcio. A tendência que se nota na cúpula municipal do PP é uma opção pela candidatura de Alysson Bestene, que esbarra na decisão do prefeito Bocalom de não aceitar a decisão do diretório contra seu nome, e de só sair do PP se for expulso.

“A MESA ESTÁ SENDO COVARDE”

“O problema dos despejados da invasão do Irineu Serra, acampados na portaria da ALEAC, não é só do governo, mas também de nós deputados, que devemos trazer a questão para a busca de solução. A mesa diretora desta casa está sendo covarde e omissa em não assumir, também, o problema”. A fala dura foi feita ontem pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) na sessão da ALEAC.

SE QUISER, RESOLVE

Para Magalhães, o governo não está dando a mínima para o problema de ver mulheres, idosos e crianças jogados em frente a ALEAC. “O governo tem uma área no bairro Jorge Lavocat onde poderia alojar os despejados, mas por birra o governo não resolve”, acusou Edvaldo.

ESTRÉIA SOB VAIAS

O novo líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP) teve uma estréia como defensor do governo sob vaias e adjetivações pesadas dos despejados, que lotaram a galeria da ALEAC. Moraes acusou o PT pelo impasse, por não ter resolvido o problema da moradia.

PROVANDO DO VENENO

A estreia de ontem do líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP) na tribuna da ALEAC, foi uma prova que o cargo vai lhe trazer impopularidade, por ter que defender pautas impopulares. E se acostume com uma coisa: não espere que a base governista lhe acompanhe na tribuna na defesa do governo. Suas defesas serão solitárias.

APERTAR O SECRETARIADO

A gestão pública é como um todo, não pode ser esparsa. Pelo que vi ontem de uma pesquisa interna de um partido, sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, com o prefeito Zequinha mal avaliado, ele terá que rever a ação dos seus secretários. A culpa da não boa aceitação de uma gestão não é só do prefeito, mas também do secretariado, que tem de fazer política. É a lógica.

SERÃO ENQUADRADOS

Pelo que ouvi ontem de uma importante figura do governo, quando a candidatura do secretário Alysson Bestene se firmar, não será aceito que nenhum ocupante de cargo de confiança apoie outro candidato a prefeito de Rio Branco. Jogo bruto.

BOM TRABALHO

Quem faz um bom trabalho na Superintendência da Pesca, é o superintendente regional Paulo Ximenes. Tem levado cursos para a categoria e não tem se limitado a ficar sentado no gabinete.

NÃO É ESCUTADA

Ninguém mais que a deputada Antônia Sales (MDB) faz a defesa do povo do Juruá e reivindicações ao governo, notadamente, a favor das comunidades mais distantes. E faz isso há anos. A questão é que o governo faz vista grossa às suas denúncias e pedidos. Só que, com essa postura, não a prejudica, mas ao povo do Juruá.

NÃO FALOU NADA

Os senadores Márcio Bittar (UB) e Alan Rick (UB), e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS), são defensores intransigentes da candidatura do deputado Ulysses Araújo (UB) a prefeito de Rio Branco. Só que dele não se ouviu um pio se aceitaria ou não a missão.

FORA DE COGITAÇÃO

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) disse ontem ao BLOG estar fora de cogitação aceitar ser candidato a vice-prefeito, na chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB). O seu projeto é concluir um bom mandato na ALEAC.

ENTREGUE PARA A MAILZA

Nenhum vice-governador do estado que me lembre, assumiu tantas vezes interinamente o governo que a vice-governadora Mailza Assis. A impressão que passa é que o Gladson está com fastio de governar. E assim, a Mailza vai sedimentando seu caminho para disputar o governo em 2026.

PENAS ALTAS

Começou o julgamento dos bolsonaristas que promoveram o quebra-quebra das sedes dos três poderes, em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes já pediu pena de 17 anos para o primeiro réu, e deve ser acompanhado pela maioria do colegiado. Contra vão ficar apenas os dois ministros bolsonaristas. Os réus vão pagar caro por se influenciar pelas ideias de golpe militar de Bolsonaro.

NOME DO PSD

O PSD vai colocar o nome do Caleb Hassem como candidato a prefeito de Epitaciolândia. A informação foi passada ontem ao BLOG pelo presidente do diretório municipal do PSD, deputado Eduardo Ribeiro, que coordena o partido no Alto Acre.

ENGOLIDO PELO SISTEMA

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném, até que no início de mandato deu mostras que quebraria condutas corporativistas na casa, mas acabou engolido pelo sistema. E não difere em nada dos ex-presidentes. Virou uma mesmice.

VAI ESPERAR SENTADO

O deputado federal Gerlen Diniz (PP) já se apresenta como candidato do governador Gladson a prefeito de Sena Madureira. Vai ter que cavar seu próprio caminho, se espera pelos votos do Gladson e uma participação incisiva dele na sua campanha, terá que esperar sentado.

CARTÃO NEGATIVO

Enquanto cada lado dá a sua versão, a questão é que o acampamento dos despejados do Irineu Serra, com velhos, mulheres e idosos, permanece como um péssimo cartão de visitas na frente da Assembléia Legislativa.

O CALO E O SAPATO

Diz o velho e tão atual ditado que, quem calça o sapato é que sabe onde o calo aperta. Se aplica aos despejados.

FRASE MARCANTE

“Para que tanta afobação? O futuro sempre nos chega a uma velocidade constante de 60 minutos por hora”. Einstein

CASA DO PAPAI NOEL

No debate, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) citou que quem governa é o partido do deputado Manoel Moraes (PP) e o problema é atual, e alfinetou que em seis anos, o governo, segundo ele, só construiu a casa do Papai Noel, no Natal passado.

NÃO EXISTE OMISSÃO

O diretor da SEGOV, Luiz Calixto, entrou no debate e negou a omissão do governo. “Disponibilizamos para as famílias acampadas na ALEAC 25 espaços na ocupação Mariely Franco. No local deverá ser construído um conjunto habitacional (casas e apartamentos) para quem estiver no local. É uma parceria com a Associação Novo Milênio, entidade que tem articulação e um prestígio muito grande junto ao governo federal. Vale salientar que, o projeto já foi protocolado na prefeitura e na Caixa Econômica. A Assembléia, inclusive, já autorizou o governo a doar a área e infelizmente há um grupo minoritário e poderoso que impede a aceitação da proposta apresentada”, se posicionou Calixto.