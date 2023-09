União Brasil, PP e Republicanos; guinada à esquerda!

Quem poderia imaginar que há cerca de apenas (e tão somente) nove meses o PROGRESSISTA, o União Brasil e o Republicanos fariam parte do governo de esquerda do presidente Luís Inácio Lula da Silva, do PT.

É, quem poderia? Não apareceu nem mesmo uma pitonisa para prever com sua bola de cristal comprada em uma loja de ferragens. Acredite se quiser: Os três partidos, juntos com o PL, emergiram das urnas integrando o movimento bolsonarista.

Porém, como tudo no universo (até o próprio universo) tem começo, meio e fim, Bolsonaro é um ex em processo de decadência política. Já não tem a mesma empáfia comum aos que estão no poder. A empáfia agora é do Lula que, em nome do combate à fome, faz a simbiose com o centrão. Como diz o Juca no Bar do Zé do Branco: “O Centrão é foda, meu irmão”.

Sabe-se que por aqui que nem todo gato é pardo, portanto, alguns senadores a exemplo de Alan Rick, Márcio Bittar, os deputados federais Roberto Duarte e Ulisses não aderiram à “adesão” de seus partidos. Quanto ao PP, embarcou na canoa levando toda a bagagem. E por que não? Todos eles no passado já comeram na gamela. É só uma guinada à esquerda, uma volta ao passado.

“Dizer a vocês, que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais”. (Ex-presidente Jair Bolsonaro, Sete de Setembro do ano passado).

. O Macunaíma não acredita que o governador Gladson ou alguém do seu governo faria qualquer ameaça à deputada Michelle Melo (PDT).

. Não é a guerra na Ucrânia, é só uma troca de líder na Assembleia Legislativa.

. Talvez, a parlamentar se sinta ameaçada nos cargos que tem no governo que, no caso, pode sim perdê-los.

. O resto é o resto!

. O Macunaíma desde cedo aprendeu a perder com honradez e fidalguia sabendo que nem sempre quem vence, leva a melhor.

. Há casos na política, por exemplo, que é melhor perder do que ganhar ao lado de alguns políticos.

. A filha (o) do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, não quer ver o pai nem mesmo pintado de ouro.

. Até mandou tirar seu sobrenome!

. Ele declarou que sofre muito por essa situação, gostaria que o filho (a) estivesse ao lado dele o tempo todo.

. Musk diz que o problema entre ele e a filha (o) é do comunismo aprendido quando foi estudar na Califórnia, EUA.

. Por falar nos EUA, tem um brasileiro dando trabalho por lá, um assassino que fugiu de uma prisão de segurança máxima.

. No Acre, cerca de 50% acham o governo do presidente Lula ruim ou péssimo.

. Para quem perdeu a eleição para Bolsonaro que levou 76% dos votos é um bom sinal mesmo com essa avaliação.

. A ex-deputada Leila está serena e desapegada; garante que só disputa a eleição no amo que vem participando de uma ampla frente de oposição.

. Se tiver um nome mais bem avaliado que o dela, terá seu apoio.

. Não vê dificuldades em disputar a eleição somente em 2026.

. Viva a Independência! Viva o império e a república! Viva qualquer coisa!

. Bom dia!