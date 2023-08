Nem um tapiri de seringueiro!

O Programa Minha Casa Minha Vida começou em março de 2009 no segundo governo do presidente Lula. Cerca de um milhão de casas foram construídas e o Acre foi beneficiado; quando Dilma Rousseff assumiu construiu cerca de dois milhões e meio de casas, entre elas, alguns conjuntos habitacionais em Rio Branco, sendo o mais famoso a Cidade do Povo.

O ex-presidente Michel Temer não fez um barraco de lona sequer. No governo de Jair Bolsonaro, cerca de um milhão e meio de casas foram construídas pelo Programa Casa Verde Amarela (em outros estados). Para o Acre não foi destinado nenhum tapiri de seringueiro, mesmo Bolsonaro tendo o apoio integral da bancada federal no Congresso Nacional, com exceção dos ex-deputados federais Perpétua Almeida e Leo de Brito.

Em 2023 o presidente Lula retoma o Programa Minha Casa Minha Vida que destina ao Acre cerca de mil unidades. Todas as casas construídas por Lula, Dilma e Bolsonaro foram com recursos federais.

Conclusão: Responsabilizar o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) por não construir casas populares em um estado pobre como Acre é apenas uma narrativa construída por seus opositores. O estado só tem recursos para o próprio custeio. Grandes obras são feitas em parcerias com o governo federal. Foi o que aconteceu nos 20 anos em que o PT governou o Acre.

“Não digam que é vontade de Deus que vocês fiquem numa situação de pobreza, doença, má habitação. Isso contraria sua dignidade de pessoas humanas. Não digam “é Deus quem quer”. (João Paulo II)

. Os pré-candidatos a prefeito que se consideram representantes do bolsonarismo deverão construir no primeiro turno das eleições (que acontece no ano que vem) um pacto de não agressão para assegurar a unidade da “direita conservadora” em um eventual segundo turno com o provável candidato da centro-esquerda.

. União Brasil, Republicanos e PL no Acre acreditam piamente que o eleitor de Rio Branco pautará as eleições municipais com base na diferença de ideológica.

. Na disputa nacional, a direita conservadora venceu em 2018 e perdeu em 2022!

. Portanto, humildade e caldo de galinha não fazem mal a ninguém!

. Há uma corrida para centros estéticos para harmonização facial; todos tentando enganar o tempo e driblar a morte.

. Conta uma boa aí, Macunaíma…

. Certa vez um homem fez um pacto com a morte. Teria riquezas e honra, mas em tempo determinado a mulher da foice viria buscá-lo.

. Dito e feito!

. Passados os anos, Hades mandou sua filha morte buscar o dito cujo.

. Sabendo disso, o sujeito rapou a cabeça, vestiu uma saia e ficou no jardim feito um ser tresvariado.

. A morte chegou e perguntou por ele.

. Responderam que ele fez uma viagem sem tempo para voltar.

. Olhando ao redor a morte disse:

. _ Bom, como ele não está aqui vou aproveitar e levar essa doida da cabeça pelada mesmo.

. Moral da história: Ninguém escapa!

. Portanto, vivamos e façamos o bem enquanto há tempo… e vida!

. Bom dia!