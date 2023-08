Grupos de Mailza e Alan travam guerra nos bastidores

Eleição para prefeito e vereador é notadamente uma eleição provinciana, ou seja, quase nada de influência da política nacional ou das ideologias no processo. Em municípios do Acre e de outros estados, por exemplo, ninguém se espante com as alianças entre o PT de Lula e o PL do Jair Bolsonaro. Discussões nesse sentido já estão em andamento. Sendo assim, essa guerra de que determinado candidato é de esquerda e comunista e de que o outro é de direita e nazista não vai colar. As eleições de 2018 e 2022 foram marcadas por esse confronto ideológico idiotizado. E, hoje, no andar de cima, se Lula é o ex-presidiário, a Polícia Federal está no calcanhar de Bolsonaro pelo desvio e comercialização clandestina de jóias, Rolex e presentes destinados ao patrimônio público....