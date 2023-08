Cidades do Acre são selecionadas para pesquisa de satisfação sobre fornecimento de energia

Cinco municípios do Acre -Rio Branco, Jordão, Sena Madureira, Porto Acre e Cruzeiro do Sul -foram selecionados para a 24ª pesquisa que gera o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (Iasc).

Quase 300 consumidores da Energisa nessas localidades responderão as questionários da Agência Nacional de Energia Elétrica.

No total, serão realizadas entrevistas com 28.588 consumidores, e a aplicação pessoal domiciliar presencial, face a face, dos questionários nos municípios sorteados começou no dia 2 deste mês e segue até 2 de novembro próximo.

Em virtude da pandemia, os entrevistadores da Qualitest Inteligência em Pesquisa, da mesma forma que foi feito em 2020, 2021 e em 2022, observarão todas as cautelas sanitárias recomendadas, tais como uso obrigatório de máscara, distanciamento dos respondentes e uso de álcool em gel.

Além disso, sempre que possível, será evitado o deslocamento das equipes de coleta de dados em transporte coletivo – nos limites do município, ou entre municípios – será privilegiado o transporte por meio de veículos alugados, de uso exclusivo da equipe, com a identificação da Qualitest nas portas.

O Iasc, realizado anualmente pela ANEEL desde 2000, retrata a opinião dos consumidores sobre as distribuidoras e tem como objetivo principal estimular a melhoria contínua dos serviços.

Como incremento motivacional, em 2002 a Agência instituiu o Prêmio Iasc, para destacar as distribuidoras mais eficientes na percepção do consumidor. A cada ano, as empresas mais bem avaliadas recebem da ANEEL um troféu, um certificado e um selo de qualidade, o qual pode ser usado no material de divulgação de cada empresa.