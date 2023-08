Conduta de policial que teria saído com arma em punho durante discussão será investigada

Apenas nos dez primeiros dias de agosto, o Acre registrou 197 focos de queimadas, de acordo com os dados do Programa Queimadas, plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O Programa Queimadas voltou ao ar recentemente, de maneira temporária no portal do aplicativo Terra Brasilis, depois de ter sofrido um ataque hacker. De acordo com o INPE, a plataforma segue em manutenção para o restabelecimento total. Em 2023, o Acre teve, até 10 de agosto, 457 focos de queimadas, número apenas 9% menor que o registrado no ano passado no mesmo período, quando foram detectados 504 focos de calor pelo satélite de referência do INPE. Os municípios com os maiores registros de queimadas neste ano, até o momento, são Cruzeiro do Sul e Feijó, com 71 focos cada um,...