Bocalom aposta no trabalho; credencial para a reeleição!

Apesar dos problemas políticos que o prefeito Tião Bocalom está passando no PROGRESSISTA e o afastamento do grupo político do senador Sérgio Petecão (PSD), continua sendo um candidato competitivo à reeleição. Nas redes sociais Bocalom começa a ser reconhecido pelo trabalho que vem fazendo com várias frentes de obras espalhadas por toda a cidade. Com isso, ele aposta que sua principal força política junto a população é o trabalho. Bocalom também pretende levar até às últimas consequências sua permanência no PP, cujo diretório articula e incentiva a candidatura do secretário Alysson Bestene. Para o prefeito da capital, a chapa ideal seria ele e Alysson com apoio do governador Gladson Cameli. A outra opção seria uma aliança com o União Brasil, Republicanos e Partido Liberal. Porém, o surgimento do nome do deputado federal coronel Ulisses como pré-candidato a prefeito é um obstáculo nessa aproximação.

“Rapadura é doce, mas não é mole”. (Ditado português)

. E a Expoacre de vento em popa; depois de uma pandemia era o melhor que se podia fazer.

. A ideia dos cabeças brancas do MDB é passar o bastão para o ex-prefeito Marcus Alexandre tocar o partido como achar melhor.

. Flaviano Melo está pendurando as chuteiras!

. Depois de uma longa carreira política iniciada em meados da década de 80 com Nabor Júnior, Flaviano Melo quer descansar.

. Consta que o MDB estaria aberto a uma aliança com o PROGRESSISTA.

. É muito improvável, para não dizer impossível!

. A vice-governadora Mailza Gomes trabalha para ser a sucessora do governador Gladson Cameli.

. Alguém duvida?!

. Um sério obstáculo para outros pretendentes, principalmente aliados próximos.

. Pelo trabalho que faz, a vereadora Elzinha Mendonça pode ser uma das mais votadas na eleição do ano que vem.

. O trabalho sempre renderá bons frutos.

. O PROGRESSISTA, em alguns municípios do interior, está de salto muito alto; aprendam a humildade com o governador Gladson Cameli.

. Já prestaram atenção que, às vezes, perdendo é que se ganha.

. Bom dia, Dr. Jenilson Leite!

. Mais um semestre de embates no Congresso Nacional; a volta da disciplina de Educação Sexual já está dando o que falar.

. O ministro Barroso, que deputados federais e senadores bolsonaristas estão propondo impeachment, é quem vai presidir o Supremo Tribunal Federal.

. Preparem o lombo!

. Bom dia!