Blocos políticos em formação no Acre…

Três grandes blocos políticos começam a se formar para as próximas eleições. O principal foco é chegar ao poder conquistando prefeituras em 2024 para garantir a permanência ou a tomada do Palácio Rio Branco em 2026.

O primeiro é formado pelo PROGRESSISTA/PSDB e PDT capitaneado pelo governador Gladson Cameli, Mailza Assis, Socorro Neri, Luís Gonzaga, Nicolau e Luís Tchê, além de outras lideranças como prefeitos e vereadores que gravitam no entorno desse grupo.

O segundo está sendo construído pelo União Brasil, Republicanos e Partido Liberal liderado pelos senadores Alan Rick, Márcio Bittar, os deputados federais coronel Ulisses e Roberto Duarte. A intenção do grupo é marchar unido criando uma identidade para as eleições municipais com vistas ao pleito de 2026.

O terceiro bloco a entrar no cenário político formado pelo MDB/PSD/PSB/PT/ PC do B e P-Sol, além de outras siglas menores do campo progressista. O bloco será liderado pelo senador Sérgio Petecão, Flaviano Melo, Jorge Viana, Marcus Alexandre, Genilson Leite e Edvaldo Magalhães.

Correndo por fora dos blocos estão os prefeitos Tião Bocalom (Rio Branco) e Mazinho Serafim. Enquanto Bocalom trava uma luta interna no PROGRESSISTA para permanecer no partido, o prefeito Mazinho planeja disputar o governo em 2026 pelo Podemos.

“O Deus de Israel falou, a Rocha de Israel me disse: Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra”. (Samuel)

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) confia no trabalho para garantir a reeleição; alianças políticas devem acontecer naturalmente.

. Porém, o sonho é uma composição com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA).

. O tempo dirá!

. Durante o recesso a deputada federal Socorro Neri (PROGRESSISTA) está visitando núcleos e escolas na capital e no interior acompanhada do secretário Aberson Carvalho.

. Aliás, o Aberson foi fundamental na coordenação na campanha e eleição.

. De alguns deputados estaduais também!

. Voltar para o Senado são as metas de Gladson e Petecão.

. O ex-governador Jorge Viana é uma incógnita para 2026; está correto em se resguardar politicamente.

. Na verdade, apenas uma vaga para o Senado estará em disputa porque a primeira deverá ser do governador Gladson; é a lógica do poder.

. A propósito, o prefeito Bocalom explicou nas redes sociais que no ano passado já tinha dado 14% de reajuste para os servidores de apoio e que, segundo ele, querem mais 14% este ano.

. “Não é justo; nenhum prefeito na história de Rio Branco fez o que eu fiz em favor de todos os funcionários, alguns ganhavam menos de um salário-mínimo”, declarou.

. A Expoacre começou bem!

. Nosso amigo Ivan Biancardi descansou, partiu para a eternidade!

. “Os que dormem com o Senhor, com o Senhor permanecem”. (Paulo, o apóstolo).

. Bem lembrado: Hoje tem Santa Ceia na IBB.

. Primeiro o cidadão deve cumprir suas obrigações com o Criador indo ao culto, a missa e só depois para o ziriguidum da Expoacre.

. Que seja uma semana de paz e harmonia!

. Bom dia!