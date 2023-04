AU State PET inaugura centro cirúrgico e app exclusivo de venda no Acre

O que já era bom, ficou ainda melhor. O Au State Pet, mais completo estabelecimento de produtos voltados ao mundo animal, agora é clínica com seu próprio centro cirúrgico na capital do Acre. Além disso, também está lançando mais uma facilidade a seus clientes: o aplicativo (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcommerce.tray.austatepet) exclusivo que permite a compra de mais de 1000 produtos e agendamento de compras futuras. Com o Snoopy – outro aplicativo – o cliente também tem a opção de agendar os serviços que são oferecidos pela empresa, como banho, tosa, ente outros.

Localizada na Estrada Dias Martins, nº 720, no Conjunto Mariana, em Rio Branco, está com amplo setor de internação, podendo atender cães, felinos e outros animais de pequeno porte com toda a estrutura necessária para um acolhimento seguro no procedimento cirúrgico. “Foi tudo feito e pensado para reduzir o tempo de internação dos animais e, assim, diminuir ainda mais o risco de infecção”, conta Sara Brandão, sócia-proprietária da Au State Pet.

Quanto ao aplicativo (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcommerce.tray.austatepet) que está em uso há pouco mais de uma semana, tanto para Android quanto para IOS, é novidade no estado em termos de pet shop e clínica veterinária. O Au State Pet também possui um site (https://www.austatepet.com.br/) que disputa com as demais empresas nacionais do ramo. Só no último mês de março, contabilizou mais de 64 mil visualizações.

“Decidimos abrir o app e o site porque hoje a gente tem que chegar ao cliente onde ele estiver. O cliente hoje tem a necessidade de obter um produto rapidamente. Às vezes, ele não consegue se deslocar, mas com o aplicativo em mãos pode fazer seu pedido e, em no máximo duas horas, recebe e casa”, afirma Sara.

Por enquanto, o aplicativo atua diretamente para atender a clientela de Rio Branco, mas pretende ampliar o serviço para os demais municípios acreanos, após ajustarem a questão de logística. “Mesmo assim, já fizemos vendas para alguns municípios. Temos clientes que já temos um contato há algum tempo e acabamos enviando produtos”.

De acordo com e equipe de Marketing a ideia do aplicativo é aliar a modernidade. “Hoje tudo é tão rápido, as pessoas querem facilidade e comodidade. Então estamos saindo na frente. Acredito que seja o primeiro pet shop do estado que tenha seu próprio aplicativo oferecendo isso ao cliente que não tem tempo e prefere pedir pelo celular para chegar com rapidez à sua casa. Estamos facilitando a vida do cliente”, afirma.

Sara Abreu brinca dizendo que o app é o “ifood e o uber dos animais”. Tem de tudo, petiscos, rações, kit de bolo e doces de aniversário até cerveja e vinho para cães. “Para serviços temos um aplicativo a parte só para agendamento de consultas, que é o Snoopy, onde o dono pode acompanhar todo o percurso do animal dentro do pet shop, saber quando está em cirurgia, no banho, pois o app é ligado direto com o sistema da loja, então qualquer movimento que for feito, aparece como status”.

A equipe entrosada reconhece cada pet cliente pelo nome. Os animais adentram o local animados e recebendo carinho de colo em colo até serem atendidos. Por lá, passam pelo menos 60 animais diariamente. “No app o cliente encontra todos os produtos disponíveis na loja. O cliente pode usá-lo até como catálogo, selecionar o que ele deseja. Se o produto não estiver disponível no estoque, a pessoa pode deixar agendado lá, e assim que abastecermos o estoque, o cliente recebe por e-mail o aviso do carrinho”, detalha Wesley Jucá, um dos responsáveis pelo marketing da empresa.

Novo centro cirúrgico

O Au State Pet já tinha o centro cirúrgico há um tempo, mas terminou de instalar os detalhes que faltavam recentemente, podendo funcionar de fato dentro do que é exigido e autorizado pela Vigilância Sanitária. “Estávamos correndo atrás de tudo para ficar tudo dentro do padrão. E agora conseguimos concluir essa fase. Hoje nossa clínica pode fazer atendimento geral, cirurgias eletivas, consultas e procedimentos cirúrgicos variados”, conta a proprietária.

Para os colaboradores, os animais são como filhos e entendem a importância de oferecer todo carinho e cuidado. “Estamos lidando com o amor de famílias. É uma responsabilidade grandiosa, pois o animal não fala, então temos que monitorar os comportamentos Temos que olhar tudo, se ele sentiu um mal-estar, se vomitou”, ressalta Sara Abreu.

Atualmente, os principais serviços realizados no centro cirúrgico são castrações, procedimento de retirada do tártaro (tartarectomia), cesarianas e demais atendimentos primários. “Pensamos em equipar cada vez mais a clínica com equipamentos mais modernos, máquinas que auxiliem ainda mais. Estamos fazendo também uma parceria com um dos melhores anestesiologistas do estado, que vai dar esse suporte pra gente”.

Hoje, o Au State Pet pode oferecer uma cirurgia com uma anestesia inalatória com segurança e tranquilidade para os animais, principalmente os pugs e buldogs, que precisam desse tipo de anestesia. “Já fazíamos atendimento veterinário com solicitação de exames complementares, como hemograma, pois temos uma máquina que o resultado sai na hora, e exames complementares com laboratórios parceiros, mas agora temos a facilidade de fazer as cirurgias aqui com o centro cirúrgico”, comemora a médica veterinária Taynã Moura.

Segundo a profissional, são realizadas cirurgias eletivas – aquelas que não precisam de emergência – e também as de emergência. “Ainda não estamos funcionando 24 horas, mas estamos aqui das 7 às 18 horas. Caso o animal chegue nesse período, é possível que fique durante a emergência até meia-noite. Quando necessário, ficamos até outro dia, de plantão. Temos nosso auxiliar veterinário, que atua nessa nova profissão reconhecida recentemente”.

A empresa garante estar preparada para receber a todos com confiança no trabalho executado e em resguardar os pacientes, que são os amados e queridos pets. “Quanto mais cedo o dono perceber que o animal precisa de ajuda, tem de levar a um atendimento especializado. Se ver que o parto está demorando demais, por exemplo, de uma a duas horas de um filhote para outro, é bom já trazer para verificar se está tudo certo e evitar um problema mais grave”.

Tcharle salienta que às vezes o animal chega para o banho, mas lá é feito uma triagem e as vezes a necessidade de um serviço clínico é identificado. “A prevenção sempre é o melhor tratamento. O acompanhamento é muito importante. A cadelinha ou a gatinha que esteja gravida também deve fazer acompanhamento com a veterinária para evitar problemas futuros”. Sara acrescenta que o trabalho clínico que estão desenvolvendo agora é mais de cuidado, específico, de salvamento também e manipulação, já que essa nova estrutura permite um atendimento de forma completa.

Saiba mais sobre o Au State Pet

A empresa nasceu como pet shop ousado, cheio de inovação para o ramo no Acre. Apesar de pouco tempo de funcionamento, Au State Pet já se comporta como um negócio modelo na região, até mesmo para empresas de fora do Acre. O conceito aberto no serviço de banho e tosa e o canal e-commerce (www.austatepet.com.br) voltado ao mundo animal a torna o estabelecimento diferenciado dos demais.

A marca foi inspirada numa loja especializada no mundo animal que disponibiliza uma gama de produtos pet em São Paulo. O conceito aberto no banho e tosa permite ao dono acompanhar o processo desde a entrada do animal até o banho. É um diferencial. Nessa estrutura, é um dos únicos do país e o único do Acre com esse estilo.

Quem vê a fachada do local, a estrutura física do pet, chega a pensar que se trata de uma franquia, no entanto, trata-se de uma empresa 100% acreana, com marca patenteada e que recentemente começou a dar entrada no processo de franquia.

O Au State Pet já possui, inclusive, pessoas interessadas em como a empresa acreana funciona e que desejam que a mesma se torne franquia. “Três pessoas de São Paulo já pediram fotografias para saber como é nosso banho e tosa, por ser vidro aberto”. O pet também é o primeiro do Acre a trabalhar na plataforma e-commerce.

Os pacotes de banho montados pelo Au State Pet oferecem várias opções para cada tipo de pelo, tamanho e necessidade do animal. O serviço, além de fidelizar o cliente, cuida de cada raça animal com preocupação nos detalhes. Os pacotes variam de preço e serviço incluso. O sistema de leva e traz, que foi muito procurado pelos clientes na pandemia, continua sendo um sucesso.

Além do banho e tosa, atua com uma linha completa de pet, com pelúcias, petiscos, rações premium, shampoos e condicionadores para cada tipo de pelo, shampoos antifúngicos, rações específicas para cada raça de animais pequenos e rações medicamentosas àqueles animais que precisam repor algum nutriente. Além disso contam ainda com uma Farmácia completa, facilitando ainda mais as necessidades dos clientes.

A empresa busca se consolidar como uma referência no estado. Hoje, o foco do Au State Pet é atender bem o cliente, oferecendo o que há de melhor e mais moderno nesse mercado. Os animais que chegam por lá são extremamente bem cuidados. “Nos preocupamos em ser uma empresa grande e oferecer o melhor. O Au State tem um diferencial, que todos os nossos produtos são de qualidade e não trabalhamos com nada de segunda linha. Queremos fazer o cliente entender que temos uma veterinária e equipe especializada”.

A área de banho e tosa, por exemplo, é 100% feita em mármore, o que deixa o ambiente mais moderno e mais seguro ao animal, evitando que ele possa se cortar. O conceito aberto no banho e tosa busca passar essa transparência nos serviços do Au State Pet. O local possui um padrão de qualidade que pode fazer as pessoas acharem que é feito somente a um público com poder aquisitivo mais elevado, mas não. Há pacotes para todos os bolsos.