Atlético vence o Náuas e se classifica para o 2º turno do Campeonato Acreano

O Atlético Acreano está classificado para o 2º turno do Campeonato Estadual após vitória em cima do Náuas neste sábado, 8, no Florestão.

O confronto direto pela última vaga no Grupo B foi disputado, mas o Galo Carijó conseguiu abrir o placar logo aos 5 minutos em belo chute de Juninho. O segundo gol do Atlético veio nos acréscimos da partida com Diogo em contra-ataque da equipe do 2º Distrito.

Com a derrota por 2 a 0, o representante da segunda maior cidade do Acre se despede da temporada 2023. Em mais um ano, o Náuas conviveu com total falta de apoio para entrar em campo e passou a temporada sem a mínima estrutura de uma equipe de futebol profissional.

São Francisco e Galvez empatam

Na segunda partida deste sábado, São Francisco e Galvez que já estavam classificados entraram em campo para decidirem quem seria o primeiro do grupo. O Imperador abriu dois a zero com gols de Pedro Henrique, artilheiro do campeonato. Apesar da desvantagem, o São Francisco correu atrás do prejuízo e chegou ao empate com gols de Tonho Cabañas e Geovani Silva.

O São Francisco se classificou em primeiro e tem a melhor campanha do estadual com três vitórias e um empate. Já o Galvez tem duas vitórias e dois empates. As duas equipes são as únicas que ainda não perderam na competição.

O Estadual tem sequência na próxima segunda-feira, 10, com a partida entre Independência e Plácido de Castro em mais um confronto direto pela classificação ao segundo turno. A partida está marcada para às 16 horas.

Crédito da foto: Manoel Façanha