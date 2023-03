Alagação: o socorro às vítimas está apenas começando!

Como tudo na vida, as chuvas que transbordam rios e igarapés causam prejuízos a uns e lucros a outros. É visível que muitos capitalizam com a situação e não é pecado, é necessidade.

Aliás, até o ganho vem com algum tipo de serviço que alivia o sofrimento do outro. Sejam os supermercados, farmácias, lojas, restaurantes, pensões e até para quem vende ração para gatos e pets. Pior seria sem eles.

É visível também a solidariedade de empresários, servidores e anônimos, como bem demonstrou em sua rede social a consagrada atriz americana Viola Davis, ao ver dois rapazes em um jet-ski salvando um idoso de mais de 80 anos pelo telhado: “Nem sempre os heróis usam capas”.

Porém, tem um tipo de aproveitamento que chega a ser desumano. São os que tiram dividendos políticos da desgraça alheia. O que é muito diferente dos que agem com elevado grau de responsabilidade com as dores e o sofrimento da população como fez, por exemplo, o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) e a deputada Michelle Melo (PDT) e outros. Desde o primeiro instante (primeiro mesmo), Michelle convocou o gabinete, familiares e amigos no socorro aos atingidos pela enchente. Virou a noite, como se diz no popular.

Entretanto, o principal vem agora com a ajuda real do governo, prefeitura e demais instituições aos que contabilizam os prejuízos. Empresários, profissionais liberais e a população de uma maneira geral. É a hora dos heróis sem capa também aparecerem para a reconstrução do que foi destruído pelas águas. Muitos perderam praticamente tudo o que ganharam ao longo da vida com luta, suor, sangue e muito trabalho. O socorro às vítimas está apenas começando, agora vem o principal.

“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana”. (Franz Kafka)

. Apesar do susto, Brasiléia não viverá as enchentes passadas quando a prefeita Leila Galvão teve que reconstruir cerca de 70% da cidade.

. À época, foi a maior tragédia já registrada na história do município.

. Na capital, o governador Gladson Cameli e o prefeito Bocalom, ambos do PROGRESSISTA, comandam o socorro às vítimas.

. O Rio Acre continua enchendo.

. Quando os igarapés transbordaram, o prefeito Bocalom se encontrava em Manaus para uma reunião da Suframa com a provável presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)

. Não tem bola de cristal!

. Também não é hora de “politicage”, como dizia o ex-governador Orleir Cameli.

. A propósito, o Orleir Cameli reconstruiu toda a Sena Madureira da alagação de 1996, toda .

. O problema de Rio Branco hoje são as inúmeras ruas esburacadas; com ou sem ruas do povo, a prefeitura precisa agir; o estado, também!

. As fortes chuvas da semana foram os estertores do inverno acreano!

. O nosso verão, a nossa estiagem já se aproxima!

. Ou o presidente Lula esquece o senador e ex-juiz Moro ou a amargura de alma vai comê-lo vivo por dentro.

. A melhor vingança é o esquecimento, vida que segue!

. Tudo o que ele alega ter passado de ruim nas mãos de Sérgio Moro, serviu de aprendizado e crescimento.

. Pagar um pouco dos pecados também, afinal de contas a corrupção no seu governo existiu mesmo.

. A pior coisa do mundo, já dizia Salomão, é uma pessoa idosa amarga, rixosa, iracunda e imoral.

. Se ele não disse, o Macunaíma está dizendo!

. Poucos parlamentares estão frequentando as sessões, por quê?

. Perguntar não ofende!

. Bom dia!