O Lula consegue erguer o PT no Acre?!

Um dos maiores erros cometidos pelo PT acreano foi achar que era auto suficiente e que não precisava mais de aliados para permanecer no poder. Claro, aliado a outras variáveis não menos importantes como o golpe contra Dilma Rousseff. Uma olhada rápida para políticos e partidos que compõem a base do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) no primeiro e segundo mandatos é fácil constatar que quase todos (literalmente) conjugavam o verbo juntos nos governos petistas. O deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) que o diga.

O PT, além de perder aliados, também perdeu seus principais prefeitos no Acre. Não tem senador, deputados federais, estaduais e nenhum vereador na capital. Como no filme “Fênix” alguém terá que fazer o avião decolar no deserto. O engenheiro que restou é o Jorge Viana que disputou a última eleição ficando em segundo lugar. O outro engenheiro, Marcus Alexandre, #partiuPT.

Mas a pergunta é: O Lula na presidência consegue erguer no PT do Acre nas próximas eleições? No ano que vem teremos eleições para prefeitos e vereadores; em 2026, governo, senado, deputados federais e estaduais. Ao que consta, o partido do Cesário Braga tem dificuldades até de encontrar nomes e aliados para entrar no jogo nas próximas disputas. O PT vai precisar mais do que o Lula na presidência para voltar ao poder no estado.

“Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia”. (Lulu Santos)

. A última bomba são os “diálogos chocantes” das mães, tias e primos pentelhando o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) por obras, favores e algo que o valha como se fosse um crime hediondo.

. Pentelhar não é crime.

. Efetivar a pentelhada, talvez!

. É preciso ver a luz da lei com extremo zelo para não se cometer injustiça.

. Imagino alguém gravando diálogos das mães, tias e parentes de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores.

. Ah!

. Dos prefeitos, a maioria estaria em uma casa de detenção.

. Nem o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula escapariam desses famigerados crimes.

. Seria o maior escândalo planetário, principalmente em função das demandas familiares reivindicadas.

. Tem as pentelhas dos compadres também, principalmente no legislativo.

. “Parente morde a gente”, diz um ditado popular.

. A política mudou; dinheiro demais corrompeu o processo favorecendo a fabricação de candidatos em esquemas eleitoreiros.

. Uma lástima!

. Os candidatos nasciam debaixo para cima; nos dias de hoje é de cima para baixo.

. O povo, carente, acha que a única oportunidade de receber alguma coisa de político é durante uma campanha.

. Vende o voto por pouco, mais ou nada!

. Bom dia!