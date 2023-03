Gladson, o prato que ele serve!

Não se sabe o desfecho da Operação Ptolomeu em todas as suas fases. Ao que consta, nem mesmo os advogados sabem. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), como ele mesmo diz, está nas mãos de Deus, da justiça e do povo.

Nas mãos de Deus todos nós estamos. Até os incrédulos estão nas mãos do Todo-Poderoso. Nossa ignorância primordial leva a essa conclusão fundamental, metafísica e necessária chamada de fé. Fé de que tudo vai dar certo.

Também estamos sob a espada da lei. Contra e a favor. Como diziam os romanos: Erga omnes! Porém, encontrar com Sérgio Cabral nas praias de Copacabana depois de ter sido condenado a mais de 300 anos de cadeia por corrupção é esquisito.

É que, na verdade, nós, os ignorantes, não entendemos de leis, muitos menos de justiça. Justiça está além da compreensão dos mortais, é dos deuses.

Quanto está nas mãos do povo, o Gladson está. Basta ver ações e reações nos eventos ou nas redes sociais. Um fenômeno. Pilotando um avião, no palácio, sentado na beira da calçada saboreando um oleoso quibe de arroz feito no Taquari ou na escola da periferia comendo farofa com alunos enquanto distribui notebooks. A população se identifica com ele, com o seu jeito. Gladson sabe que as pessoas se alimentam de esperança. É o prato que ele serve.

O correr da vida embrulha tudo,

a vida é assim: esquenta e esfria,

aperta e daí afrouxa,

sossega e depois desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem.

(Guimarães Rosa)

. Depois que o Bolsonaro deixou a presidência, diminuiu muito aquele estado de beligerância social que se via diariamente.

. E lá vem o PAC III…

. Como ficam as obras no Acre com a terceira fase da Ptolomeu III, do mesmo jeito que antes.

. Depois de alguns ajustes a máquina continua funcionando normalmente.

. Empresas envolvidas na Ptolomeu começam a gastar dinheiro com advogados.

. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário; é o que a Polícia Federal está tentando fazer.

. O PT, no Vale do Acre, tenta se reagrupar e se organizar depois da avalanche.

. Vai lá Cesário! Chame o Oly Duarte para ajudar!

. Por onde anda mesmo o Oly Duarte?

. O MP exige políticas públicas para pessoas em situação de rua.

. Programas sociais têm sobrado, falta dinheiro!

. Bom dia!