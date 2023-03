Depois de cada eleição vem demissão!

Já virou clichê porque o problema é bem antigo. Alguns gestores encharcam prefeituras de cargos comissionados, provisórios, serviços de pequena monta que dispensam licitações e outras manobras que servem muito bem em ano eleitoral para favorecer a si ou seus candidatos. Passou a eleição, querem responsabilizar o TCE e até o MP por terem que efetuar demissões e exonerações por excesso de pessoal se adequando à lei. Quando questionados o porquê de estarem demitindo “pais de família” vem a explicação na maior cara de pau ungida com óleo de peroba.

_ Olha gente, não queria demitir nem exonerar vocês, mas sou obrigado pelo Tribunal de Contas e até pelo Ministério Público. Infelizmente estou sofrendo perseguição política. Justificam descaradamente e ainda jogam a culpa para os vereadores adversários, políticos de oposição, TCE e MP. Isto é bem próprio da política. Demitem, enxugam a folha até a próxima oportunidade eleitoreira de repetirem o fato contratando novamente. Se isto não é crime eleitoral, o que vem a ser? Por que os gestores não são impedidos pelos órgãos de fiscalização e controle antes de efetuarem contrações irregulares?

“Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei”? (Salmo 90:20)

. Não tirem o ex-governador Jorge Viana do processo político de 2024, muito menos de 2026; a APEX não é empecilho para seus projetos políticos aqui no Acre.

. O ex-prefeito Raimundo Angelim trabalha com o amigo Jorge na Apex.

. O ex-governador Binho Marques mora e trabalha em São Paulo!

. O senador Aníbal Diniz tem uma empresa de consultoria.

. Leo de Brito no MEC em Brasília!

. Marina Silva é deputada federal por São Paulo e ministra do Meio Ambiente.

. O ex-senador Sibá Machado e o ex-deputado Nilson Mourão vestiram o pijama aqui pelo Acre mesmo.

. O professor Nepomuceno Carioca dando suas aulas na UFAC (ou se aposentou?); ao que consta, não.

. Marcus Alexandre, desfiliado do PT, trabalha no Tribunal Regional Eleitoral.

. Daniel Zen voltou ao mundo da música.

. Quem mais…

. Cesário Braga carregando o PT nas costas.

. E assim caminha a humanidade!

. O senador Sérgio Petecão, dizem, será o líder da nova esquerda do Acre.

. Besteira!

. O Petecão, quando menino, além de jogar bola era o dono do time.

. Pegava no gol, jogava na zaga, no meio e às vezes era o centroavante, ainda chutava com os dois pés.

. A questão não reside no valor das joias, mas no fato do governo federal ter vendido uma refinaria de petróleo a Arábia Saudita e o então presidente ter aceitado um presente.

. Funcionário público, agente público (do presidente ao gari) não pode aceitar presentes; é a lei.

. Aha! Mais o Lula isso, o Lula aquilo…

. Quer dizer se um sujeito for assaltar um banco tu vais também?!

. Bom dia!