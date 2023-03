Fluxo de imigrantes na fronteira do Acre volta a mobilizar governo

O governo do estado deve anunciar oficialmente nos próximos dias, o primeiro concurso de café do estado. Comum em outras regiões cafeeiras do país, no Acre vai acontecer pela primeira vez.

A intenção é estimular a melhorar a qualidade do produto acreano para que o café plantado e colhido no estado tenha condições de competir com o café de outros locais do país. De acordo com o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, a ideia é agregar valor ao café do Acre. “Vamos realizar o primeiro concurso de café para que o campeão possa participar do concurso nacional que acontece este ano em Minas Gerais. Queremos provar para o país que o nosso café é bom e que temos um diferencial. Nossa intenção é que o cidadão que está tomando o nosso café em qualquer estado ou fora do Brasil entenda que o nosso produto não destrói a floresta”, afirma Tchê.

Um dos desafios para melhorar a qualidade do café produzido no Acre é aumentar a oferta de assistência técnica. Profissionais do estado participam a partir desta terça-feira, 14, de um curso de capacitação com um profissional da Embrapa de Rondônia. O estado vizinho é um dos principais produtores de café do país com cerca de 2,6 milhões de sacas por ano. O Acre, por exemplo, produz apenas 46 mil sacas, o que não atende nem o mercado local.

“Nós temos duas grandes dificuldades para melhorar a qualidade do nosso café. A primeira é o ponto de colheita. O produtor não espera o ponto certo de colheita. Além de não esperar o momento adequado da maturação, muitas vezes o produtor deixa o café sob sol e chuva. O outro problema que precisa ser melhorado é o processo de secagem que precisa ser melhorado”, afirma a agrônoma Michelma Lima, especialista em café da Seagri.

O edital do 1º Concurso de Café do Acre deve ser publicado no Diário Oficial nos próximos dias.