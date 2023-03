Operação Ptolomeu III e a verdade!

A Polícia Federal e demais órgãos de controle e fiscalizadores realizaram no dia de ontem a III fase da Operação Ptolomeu envolvendo a cúpula do governo do Acre. Segundo as mínimas informações oferecidas à imprensa e ao público, o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) não está no epicentro da investigação, mas o governo sim. Ao que parece, ele surge na periferia do suposto desvio de dinheiro público.

A ele foi pedido que entregue o passaporte; some-se a isto a retenção judicial de cerca de R$ 120 milhões dos supostos envolvidos (na Ptolomeu I o rombo era inicialmente de R$ 800 milhões). Assessores do primeiro escalão e outros agentes públicos foram afastados das funções e algumas empresas suspensas de negociarem com o estado. Ao menos é o que se sabe, mas, e o que não se sabe? A verdade, qual é a verdade? A bem da própria verdade, nem mesmo a Polícia Federal sabe. Se soubesse não haveria operação nenhuma. O que existe são evidências.

Portanto, o velho manual (tão antigo como a verdade) diz que é necessário aguardar a conclusão de toda investigação que, em tese, responderá se existe mesmo corrupção, quem são os corruptos e corruptores, quanto de dinheiro público foi desviado. A justiça julgará e se existirem culpados serão punidos conforme a lei. Isto, assegurado o direito à ampla defesa. Do contrário, tudo se transformará numa filhota da Lava Jato, o grande espetáculo, que marcou a vida nacional como sendo mais político do que jurídico.

“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores”. (Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo)

. A presença do engenheiro do Dnit Thiago Caetano na operação Ptolomeu III não se encaixa; algo muito estranho no ar.

. Thiago Caetano estava sendo indicado pelo senador Sérgio Petecão (PSD) para assumir o Dnit no Acre; lembrando que o Dnit terá cerca de R$ 600 milhões para executar obras na BR-364.

. Ao que parece, o objetivo foi afastá-lo dessa possibilidade.

. Caetano, reconhecido pela sua integridade e honestidade, esteve por quase dois anos no início do mandato do governador Gladson Cameli como secretário de obras.

. Portanto, bem distante da Ptolomeu.

. “Tem algo de podre no reino da Dinamarca”.

. Disseste bem, Macunaíma!

. A base de apoio ao governador Gladson na Assembleia reforçou o voto de confiança no chefe do executivo.

. Os mais afoitos já falavam na possibilidade da vice-governadora, Mailza Gomes (PROGRESSISTA), assumir no caso de afastamento do governador.

. Na política, deslealdade, falsidade, perfídia e ingratidão fazem parte do dicionário teorizado por Nicolau Maquiavel em O Príncipe.

. Deus me guarde e livre!

. A vice-governadora Mailza é uma mulher de honra, inclusive, na política.

. Portanto, é melhor irem campear macaco em outra freguesia.

. Bom dia!