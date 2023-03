Até nas brigas Gladson tinha razão!

Se pudéssemos rever os últimos acontecimentos políticos do ano passado durante o processo de escolha dos candidatos na pré-campanha e campanha eleitoral (como em um filme), seria muito engraçado. Todos os aliados do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), movidos por interesses e ambições de natureza essencialmente humanas (tirem Yavé da história), se desentenderam com ele.

Os senadores Sérgio Petecão (PSD), Márcio Bittar (União Brasil), os deputados federais Flaviano Melo (MDB), Vanda Milani (PROS), Alan Rick (União Brasil) e mais alguns, salvo engano, romperam. Gladson suportou todas as ofensivas nos programas eleitorais, nos debates e na imprensa.

Assessores, aliados e amigos não entendiam sua postura passiva de Gladson. Sempre sorridente venceu a eleição no primeiro turno. Agora, vence de novo ao estender a mão aos antigos aliados sem ressentimentos, recompondo sua base. Mas ainda: Abriu o governo para os velhos novos amigos na medida certa como deve ser. O Gladson sempre teve razão. A política é um jogo e ele sabe como jogar.

“Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você”. (Willian Shakespeare)

. Durante entrevista com o jornalista Itaan Arruda o senador Márcio Bittar não escondeu o seu maior desejo, o de governar o Acre.

. Entretanto revelou que foi procurado pelo senador Alan Rick que manifestou o mesmo sentimento.

. Segundo ele, Alan já está em campo!

. Assunto para resolverem em 2026, aos 45 minutos do 2º tempo.

. São não podem esquecer do principal eleitor, o governador Gladson Cameli.

. Os dois são do União Brasil.

. O senador Márcio também disse que está mais do que preparado para governar o Acre, tirá-lo do atraso econômico que ele classifica como um problema crônico em seu processo de desenvolvimento.

. O prefeito Tião Bocalom (PP) está a caminho da Alemanha!

. Então, um bom dia em Alemão para ele:

. Guten Morgen!

. Minoru Kimpara deverá jogar todo seu talento na Fundação Elias Mansour para voltar ao cenário político em 2026.

. Disputar a prefeitura agora só se fosse com o aval de Gladson.

. O Acre tem 35 mil desempregados; nem as orações e rezas estão resolvendo o problema que, na verdade, é econômico.

. “Nunca fale mal das pessoas pela frente, é uma tremenda falta de educação, espere ela se ausentar”. (Ariano Suassuna).

. Bom dia!