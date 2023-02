O futuro do projeto “Gladson”!

Quem acompanhou desde o início a proposta da Frente Popular do Acre (FPA) sabe que o projeto era ficar 20 anos no poder. Foi cumprido à risca e poderia ter sobrevivido até mais tempo _ como o PSDB em São Paulo -, todavia o mensalão e a lava jato patrocinada pelo governo Lula e o desastre econômico da presidenta Dilma Rousseff respingou no PT em todo o país, inclusive no Acre. Nasceu o antipetismo. Além, é claro, da fadiga política local que afastou aliados. Em 2018, a FPA terminou depois dos sonhados 20 anos. O governador Gladson foi o seu algoz nas urnas.

Gladson Cameli (PROGRESSISTA) não planejou um projeto político para 20 anos como a FPA, mas aliados vislumbram essa oportunidade. Para isso, contam com lideranças emergentes como a ex-prefeita e deputada federal Socorro Neri e o ex-presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, ambos do PP. Socorro poderia retornar a prefeitura já no ano que vem e Nicolau Jr. ser preparado politicamente para a sucessão do próprio Gladson. É cedo para se falar do assunto como pensam alguns? Nem tanto, meu caro Watson! A política é dinâmica e uma eleição embricada na outra. Gladson não é só mais um político, ao se reeleger ele criou um grupo e um movimento.

“Eu voltarei nos braços do povo” (Getúlio Dornelles Vargas, ao jornalista Samuel Wanner, na sua fazenda em São Borja)

. Depois do desastre eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou parafraseando Getúlio.

. Getúlio era Getúlio…

. Bolsonaro é o Bolsonaro!

. Depois que um político perde o poder, a tarefa de voltar é quase impossível; a vida é movimento; é como um trem que vem aumentando a velocidade.

. Nem mesmo com Lula na presidência, o PT anda animado para lançar candidatos a prefeito na capital e no interior.

. O partido ficou muito mal em termos eleitorais.

. Dificilmente fará um prefeito no interior; na capital, a situação é dramática.

. A propósito, o governo Jair Bolsonaro deixou as BR’s 317 e 364 só o bagaço, moída de buracos.

. Um fato que não dá para esconder.

. Tudo é movimento!

. Por falar em movimento, nas décadas de 60,70, 80 e até meados de 90 as pessoas buscavam a sentido DA VIDA na espiritualidade;

. Todavia, o materialismo produzido pela cultura capitalista de massa e a industrialização da cultura (não sou comunista), levou muita gente a surfar na teologia da prosperidade material e não espiritual.

. O que se vê agora é todo mundo desesperado correndo atrás de dinheiro, sucesso e bens como se fosse a resposta de Deus para suas vidas.

. A maioria fracassada, frustrada, acha que não são filhos de Deus porque não conquistaram o sucesso desejado.

. Que lástima!

. “Não é método, é unção, falta unção”. (Pr. Afif Arão)

. Carnaval chegando!

. Bom dia!