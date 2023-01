Gladson publica mais nomeações para o segundo e terceiro escalão do governo

Como acontece nos primeiros dias após a posse, o Diário Oficial vai publicando diariamente as nomeações dos integrantes dos cargos em comissão do governo estadual. Como quase sempre, são nomeados primeiro os secretários e demais ocupantes de cargos do 1º escalão, depois os do 2º escalão e por fim, os demais cargos comissionados. O processo em etapas faz com que muita gente, principalmente os postulantes aos menores cargos, acordem cedo todos os dias para verificar a publicação.

Na edição desta quarta-feira, 4, o governador Gladson Cameli nomeou novos nomes para ocupar cargos do governo para os próximos quatro anos.

Foram nomeados Marcelo Chaves Batista para o cargo de presidente do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC); Karolina da Costa Sabino, Chefe do Departamento de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE; Thaísa de Figueirêdo Souza no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD; Caio Roberto Araújo Silva no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC; Anderson de Souza Castro, diretor de operações do Detran e Manoel Gerônimo Filho, diretor administrativo do Detran.

Publicadas ainda as nomeações da ex-secretária de comunicação do governo, Silvânia Pinheiro como sub-chefe do gabinete pessoal de Gladson; Ítalo Almeida Lopes que será de forma interina presidente do Serviço de Água e Esgoto (SANEACRE), já que o ainda deputado estadual, José Bestene, que não foi reeleito e vai assumir a autarquia, fez um acordo com o governador e vai cumprir o resto de seu mandato até o próximo dia 31 de janeiro. Já Jader Maia Sobrinho é mais uma vez reconduzido ao cargo de diretor administrativo e financeiro da SANEACRE; Francisco Romário de Oliveira Costa foi nomeado diretor executivo técnico do Iteracre; Aglair Susiane Vercosa de Lima também foi nomeada no Iteracre, mas como Diretora Executiva, Administrativa e Financeira do Instituto de Terras do Acre. A última nomeação no Diário desta quarta foi de Lívio Veras, como diretor do Acreprevidência.