Vendedor, analista e carpinteiro: Sine do Acre oferta 42 vagas de emprego nesta sexta-feira

O coordenador de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC) e do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade no Acre (Cetur-AC), João Bosco Nunes, entregou na manhã da última quarta-feira, 14, documento com propostas de políticas públicas para o turismo local, idealizadas pelo projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro. Na ocasião, estiveram presentes representantes de secretarias estaduais e municipais e, também, de integrantes da sociedade civil organizada no setor.

Seguindo o movimento nacional – em que o documento “Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo” foi entregue tanto aos então candidatos à presidência quanto à atual equipe de transição do governo, a Fecomércio-AC entregou propostas regionais às equipes responsáveis no Acre.

“É de suma importância o trabalho proposto pela CNC e que damos continuidade aqui no Acre. Já foi feita a entrega macro, nas mãos do grupo de transição do governo [federal]; agora, estamos fazendo o mesmo no Acre ao nosso grupo de trabalho. Todas as pessoas que participaram deste evento fizeram parte deste grupo de trabalho, que organizou nossas propostas locais”, explicou Nunes.

Durante o evento, João Bosco deu uma notícia positiva ao setor no estado. “Embora a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo tenha sido extinta, nosso turismo foi contemplado com a criação da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Tudo o que queríamos era isto: que o comércio, indústria e turismo viajem juntos”, reforçou.

O diretor nacional do Cetur e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, participou de modo remoto do evento e parabenizou a participação acreana da construção do Vai Turismo – Rumo ao Futuro. “Tudo é de suma importância para a construção dos próximos anos. Embora eu esteja em agenda em Florianópolis, não pude deixar de participar do evento, e quero manifestar que o Acre foi um dos estados que mais contribuíram, fazendo um trabalho hercúleo no desenvolvimento do turismo específico realizado na região amazônica”, disse.

Vai Turismo

O Vai Turismo – Rumo ao Futuro é uma oportunidade de integrar propostas e conectar instituições para estimular políticas que valorizem o desenvolvimento sustentável de destinos turísticos brasileiros, principalmente no período pós-pandemia.

O projeto é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para contribuir com propostas que impulsionem o setor.