Quem disse que Gladson quer ser candidato ao Senado em 2026?

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) poderá tirar os quatros anos do seu segundo mandato à frente do Palácio Rio Branco sem a menor necessidade de disputar o Senado novamente. Duas vagas estarão em disputa em 2026. A dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (União Brasil). Gladson foi três vezes deputado federal, passou quatro anos no Senado, mas sua praia é o executivo.

A informação foi confidenciada à COLUNA por uma pessoa muito próxima a ele. “O Gladson nunca manifestou que se afastaria do governo para voltar ao Senado, ele se elegeu para governar mais quatro anos e pretende governar bem, realizar obras, gerar emprego, renda e acolher os mais necessitados”.

Muito embora bem avaliado à época, o ex-governador Orleir Cameli (tio de Gladson) optou por não disputar a reeleição. Até agora o único que permaneceu os oito anos no cargo foi Jorge Viana, quando governou o Acre de 1999 a 2006, sendo substituído pelo governador Binho Marques, seu companheiro de partido, o PT. “Tem muita gente criando falsas expectativas sobre o destino político do Gladson”, afirmou a fonte.

“Procure acender uma luz ao invés de amaldiçoar a escuridão”. (Provérbio Chinês)

. Em nome do fortalecimento da democracia, a COLUNA parabeniza os que foram diplomados ontem pela Justiça Eleitoral.

. Ao longo do tempo o processo eleitoral será aperfeiçoado, mas nunca pode ser negado como instrumento eficaz da democracia.

. E viva os gregos da antiguidade!

. O bispo José se juntou com Valdemar Costa Neto para perturbar o juízo da senadora e vice-governadora eleita, Mailsa Gomes (PROGRESSISTA).

. Até para o governador Gladson Cameli o Costa Neto telefonou!

. O nobre bispo quer desesperadamente que ela renuncie o mais rápido possível para que ele assuma, quer ter seus dias de glória.

. Vai ocupar a cadeira de Ruy Barbosa, Paulo Brossard, Teotônio Vilela, Franco Montoro ou Pedro Simon…?

. Quem sabe a cadeira do ex-senador do Piauí, o “Mão Santa”.

. Macunaíma já prepara a recepção no aeroporto internacional com uma grande motociata para receber o senador bispo José.

. Mito! Mito! Mito!

. O PT está engolindo o Lula, quem pensava que seria um governo de frente ampla anda meio cabisbaixo.

. Até a Simone Tebet andou sendo rifada, mas já consertaram o buraco do casco; o PT também queria o ministério de Ação Social destinado a ela.

. Ter a prestação de contas da campanha eleitoral aprovadas pela justiça eleitoral está longe de ser um atestado de idoneidade moral, de honestidade.

. Na política é assim:

. “Esconde-se os defeitos e ressalta-se as qualidades (ou) fabrica-se qualidades”. (do Marketeiro Macunaíma).

. Bom dia!