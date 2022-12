Polícia Rodoviária Federal informa que não há mais bloqueios na BR-364

FOTO: WHIDY MELO

A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desporto (SEE) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 7, o terceiro termo aditivo do contrato com a empresa responsável pela obra no antigo Colégio Meta, localizado no centro de Rio Branco, que irá se transformar no Museu dos Povos Acreanos.

O aditivo referente à execução do saldo remanescente da obra de reforma e ampliação e prorroga o prazo de execução pelo período de sete meses, com efeitos retroativos a contar de 08 de dezembro de 2022 a 07 de julho de 2023.

A obra teve início em 2017, ainda na gestão do ex-governador Sebastião Viana, e tinha previsão de entrega em julho de 2018, mas ficou parada de dezembro daquele ano até julho de 2021, quando uma nova empresa, a RM Construções LTDA assumiu a execução.

O atual governo ainda cogitou transformar o local em sede da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), mas o Banco Mundial, órgão financiador da obra, não aceitou. O custo total está estimado em R$ 34 milhões.

A instituição vai abrigar acervos importantes sobre a história e cultura do Acre, além de mobílias e equipamentos tecnológicos e interativos, que são itens caracterizados como históricos, arqueológicos, paleontológicos, etnográficos, linguísticos, folclóricos, urbanísticos, arquitetônicos, artísticos, bibliográficos, cinematográficos, videográficos e audiofônicos que foram e são relevantes para o desenvolvimento sociocultural e para a preservação da identidade regional acreana.

O espaço também vai contar com a instalação no primeiro pavimento de um espaço de degustação chamado de Café Mirante.