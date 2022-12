Vídeo mostra momento do acidente que vitimou motociclista

Entre os dias 20 e 27 de dezembro, o governo do Estado colocará em circulação cerca de R$ 570 milhões na economia acreana. Os valores são referentes aos pagamentos dos vencimentos dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, além da segunda parcela do décimo terceiro salário e do abono salarial dos trabalhadores da Educação.

Prática bastante comum nos últimos quatro anos, os depósitos serão realizados de maneira antecipada, reafirmando o compromisso da atual administração com mais de 52 mil funcionários ativos e inativos.

No próximo dia 20, o Estado disponibilizará a segunda parte do décimo terceiro. No dia 24, aposentados e pensionistas recebem o salário referente ao último mês do ano. Já no dia 27, é a vez dos servidores em atividade. Nesta mesma data, os profissionais da Educação também contarão com o abono salarial.

O montante será fundamental para aquecer as vendas durante o Natal e Ano Novo, duas das maiores e principais festas aguardadas pelo comércio.

Para o governador Gladson Cameli, os servidores são a grande força motora do Estado e merecem ser tratados com respeito por toda contribuição dada, diariamente, em prol do desenvolvimento do Acre. O gestor comentou, ainda, a relevância do dinheiro que será injetado, dentro de poucos dias, no setor econômico.

“Tenho grande admiração por tudo o que os nossos servidores fazem pelo nosso estado. Da nossa parte, procuramos valorizá-los da melhor forma possível. Com toda certeza, estes quase R$ 600 milhões ajudarão o nosso comércio e fortalecerão ainda mais a economia”, declarou.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.