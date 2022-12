Desafio de Gladson para o 2º mandato!

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente que 35,5% dos jovens acreanos não estudam nem trabalham. Essa triste realidade é um solo fértil para a expansão do tráfico e da violência no Acre. Violência que atinge seringais, colônias, vilarejos e cidades. Sem opção de estudo, prática de esportes e trabalho, adolescentes e jovens são presas fáceis pelo mundo do crime. Atraídos pela falsa ideia de pertencimento e de existência real quer o estudo, o esporte e o trabalho dariam.

O mais grave, é que a escalada da violência voltou com a morte brutal de adolescentes e moços como vem ocorrendo semanalmente em todo Acre. Há poucos dias, por exemplo, um jovem de Manoel Urbano, de apenas 15 anos, foi executado com um tiro na cabeça quando saiu da escola. Ou seja, até os que estudam estão se envolvendo também.

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) eleito para o 2º mandato com expressivo apoio popular, a nova bancada na Aleac, na Câmara Federal e no Senado precisam desenvolver e articular políticas públicas para reverter essa situação. Se não for feito com urgência, o futuro do Acre estará comprometido e mais vidas serão perdidas.

“As pessoas sabem aquilo que elas fazem; frequentemente sabem por que fazem o que fazem; mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem”. (Michel Foucault)

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) agiu certo ao reverter a lei que prejudicava os pequenos comerciantes do Shopping Aquiry.

. Não poderiam jamais deixar de ser concessionários para voltar a ser permissionários novamente.

. A partir dessa condição, a empresa que vai administrar o Aquiry pode se entender perfeitamente com os comerciantes.

. Principalmente criando um jeito de atrair a população para as compras.

. Ops!

. Se o Bolsonaro falava, reclamavam que falava demais; se fica em silêncio, todos reclamam também.

. Deixa o homem digerir a dor da perda.

. Alguém pensa que é fácil deixar de ser presidente do Brasil a partir do dia primeiro de janeiro de 2023?!

. Com o Xandão nos calcanhares, pior ainda.

. Quem impediu o golpe, Macunaíma?!

. O alto comando verde oliva!

. O resto é política!

. Entupiram os esgotos de lixo, a chuva só fez os córregos, mananciais e igarapés devolverem aos donos.

. “A vida vem em ondas como o mar”. (Lulu)

. E num é que o rei Salomão tinha razão:

. Tudo é mesmo uma grande vaidade!

. Bom dia!