Opções políticas de Bocalom!

É fato que depois das eleições o senador Sérgio Petecão (PSD) se afasta cada vez mais da gestão do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA). Por certo, os dois não estarão no mesmo palanque em 2024. É o que se escuta dos assessores mais próximos do senador acreano que não tem poupado críticas ao ex-aliado, o velho Boca.

Como ficará a chapa de Bocalom em 2024 é outra incógnita, já que a mulher de Sérgio Petecão, Marfisa, é a vice do atual prefeito de Rio Branco. Outra questão é que o senador 100% popular também tem se aproximado de velhos aliados como Jorge Viana (PT), Edvaldo Magalhães (PC do B) e por conseguinte do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva.

Bocalom precisa encontrar mil e uma maneiras de se articular politicamente para construir um bom arco de alianças para a sua reeleição. O ideal seria conseguir o apoio do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), porém, comenta-se que a ex-prefeita e deputada federal eleita, Socorro Neri (PROGRESSISTA), que perdeu para o atual prefeito, possa enfrentá-lo nas urnas novamente. Entretanto, Bocalom está no cargo e não pode ser subestimado pelos adversários.

“Quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir”. (Jesus Cristo)

. A morte pede passagem novamente!

. Um conceituado médico de Rio Brando revelou que, “muitos servidores da saúde já estão se contaminando com a nova onda da Covid-19 que surge no Brasil”.

. Em várias partes do mundo, as sub variantes do corona ameaçam uma nova pandemia, inclusive na China, berço originário do vírus.

. Apesar das vacinas, o risco ainda é alto, principalmente para funcionários com comorbidade.

. Portanto, é necessário ampliar recursos e proteção para todos que trabalham nos hospitais e demais unidades de saúde com inclusão dos municípios.

. Nada mais propício à propagação do vírus do que uma Copa do Mundo e festas de final de ano. Faz tão pouco tempo, será que já esquecemos o que aconteceu?

. Nem mesmo os jogos da seleção estão conseguindo quebrar a polarização política estabelecida no país.

. O presidente Bolsonaro está quem nem curió de muda:

. Não dá um pio!

. É os políticos brigando e o povo se lascando!

. O povo também gosta de um perrengue!

. A violência está tomando uma proporção que nem nas chácaras, colônias e seringais dá para se esconder, viver em paz.

. Melhor ficar enclausurado dentro das casas, de preferência em condomínios com muros, câmeras, cercas elétricas e grades.

. Segundo Macunaíma, muitos cristãos querem soluções políticas e econômicas para seus problemas; esse negócio de esperar as coisas melhorarem em outra vida, outro reino é muito demorado.

. Não são todos, disseste bem!

. Bom dia!