Petecão contesta Jorge Viana e vê apoio para a reeleição de Bocalom indefinido 

NUMA CONVERSA ONTEM COM O BLOG, o senador Sérgio Petecão (PSD) negou que tenha feito qualquer movimento para apoiar uma frente de oposição defendida pelo ex-senador Jorge Viana (PT). “Ele deveria ter pensado nisso na última eleição, quando impediu a formação de uma aliança de todos os partidos de oposição, com a sua candidatura ao governo. É uma proposta que está chegando tarde, vou conversar sobre alianças para a disputa da PMRB bem mais adiante”, falou Petecão. Mas, colocou em dúvida estar no palanque da reeleição do prefeito Tião Bocalom em 2024. “Depois que me disse numa conversa que a sua meta será ser reeleito, depois de se afastar para ser candidato a senador, entrou em confronto com o meu projeto, vou analisar isso mais na frente. Como é que vou apoiar alguém para no futuro disputar o Senado comigo?”. Foi a indagação do senador Sérgio Petecão (PSD). Falando sobre o seu posicionamento no Senado, Petecão garantiu que estará na base de sustentação do futuro governo do petista Lula.

VAI INDICAR NOMES

PODE-SE prever uma disputa por cargos federais no estado entre o senador Sérgio Petecão (PSD) e o ex-senador Jorge Viana (PT). “Tenho voto no Senado, já conversei com lideranças nacionais, e com certeza indicarei ocupantes a cargos federais no estado”, falou Petecão.

PONTO MARCADO

O SECRETÁRIO de Educação, Aberson Carvalho, além de estar fazendo uma boa gestão, tem o apoio da futura deputada federal Socorro Neri (PP) para permanecer. Por isso, será difícil ao Minoru Kinpara ser indicado à pasta.

AINDA TEM MANDATO

DEPOIS de ser escorraçado de todos os seus projetos na eleição passada, não se sabe se o senador Márcio Bittar (União Brasil) continuará aliado do governador Gladson Cameli. Não terá nenhum prestígio no governo Lula, mas ainda tem emendas parlamentares para serem liberadas.

LADEIRA ABAIXO

O SEU GRANDE PROJETO, que era o de fazer da Márcia Bittar (PL) vice-governadora foi ladeira abaixo.

PERDERAM TEMPO

OS QUE SE POSTARAM na porta dos quartéis na defesa de uma intervenção militar e pela volta da ditadura, podem voltar para casa, não haverá golpe militar e o Lula vai assumir a presidência, pois, ganhou a eleição. E, ponto!

GRANDE INTERROGAÇÃO

NOS MEIOS PETISTAS regionais a grande interrogação, é sobre se o Jorge Viana será ministro no governo Lula. Se for, ele vai colocar o PT no protagonismo, no estado.

NÃO ESTAVA NAS CONTAS

CANDIDATO do PDT que não se reelegeu me falou ontem que, não contava com a boa votação do deputado Pedro Longo (PDT). “Eu o colocava entre os candidatos que não conseguiriam se reeleger, sua votação inesperada foi uma zebra com qual não contava”, lamentou.

LIVRE E SOLTO

O GRANDE DIFERENCIAL do governador Gladson Cameli para o segundo mandato é que estará livre e solto para escolher seus secretários, porque foi uma reeleição focada no seu carisma pessoal, sem dono da sua vitória.

SÉRIE DE TRAPALHADAS

NESTE primeiro mandato preste a se encerrar, cometeu trapalhadas em série na escolha do seu secretariado.

FOI TUDO

A DERROTA do Flaviano Melo (MDB) na última eleição para a Câmara Federal, não apaga a sua brilhante trajetória na política. Foi prefeito de Rio Branco, deputado federal, senador e governador. Natural que abra o caminho para a turma nova do MDB. Foi tudo.

REQUESITOS ESSENCIAIS

CASO a deputada estadual eleita Michelle Melo (PDT) queira se projetar para futuras disputas majoritárias, ela terá de cumprir um mandato independente e propositivo, e ter o suporte de uma boa estrutura de divulgação.

NOVO ROUND

O PREFEITO Mazinho Serafim (União Brasil) e o deputado Gérlen Diniz (PP), adversários ferrenhos, terão novo enfrentamento em 2024, com cada um lançando candidato a prefeito de Sena Madureira.

ANOTEM PARA CONFERIR

A LÓGICA é o Gladson se afastar no último ano de mandato para disputar uma das vagas para o Senado. A vice Mailza Gomes vai assumir, e ninguém fique surpreso, casa ela queira ser candidata a governadora em 2026.

MUITO NATURAL

É MUITO natural, que este seja o seu caminho, só abdicou do direito de ser candidata a um novo mandato no Senado, depois que lhe foi oferecida a vaga da vice.

ACORDO PARA O FUTURO

OUVI do próprio senador Márcio Bittar (União Brasil) que vai jogar as suas emendas parlamentares na prefeitura da capital, apoiar a reeleição do Tião Bocalom à PMRB e, posteriormente, ao Senado. Não disse qual será o troco, mas no mínimo deve ser lhe apoiar para governador.

PONTO DE REFERÊNCIA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) deverá ser o principal ponto de referência da oposição ao governo do Gladson. E, é bom que seja, porque um parlamento sem uma oposição forte vira armazém de secos e molhados.

NÃO PODESER A CASA DO AMÉM

O Legislativo não pode ser a casa do amém e sim senhor.

A FARINHA DO LULA

ENQUANTO alguns assessores do Gladson se esgoelam pedindo a ditadura militar para impedir a posse do Lula, ele já prometeu ao Lula que vai lhe levar farinha de Cruzeiro do Sul no próximo encontro que tiverem. Isso se chama de pragmatismo político pela governabilidade.

FALTA COERÊNCIA

AS URNAS que elegeram o Bolsonaro em 2018, não são as mesmas que elegeram agora o Lula? Se não foi fraude ontem, não pode ser hoje, ora pois. Quer dizer que a eleição só seria legal se o Bolsonaro tivesse ganhado? Falta coerência na contestação do último pleito eleitoral.

QUATRO NA TRANSIÇÃO

O PT do Acre colocou três filiados na equipe da transição do Lula: Jorge Viana, Binho Marques e Léo de Brito. E o PV, a Shirley Torres.

FRASE MARCANTE

“Tua casa pode substituir o mundo, mas jamais o mundo substituir tua casa”. Ditado alemão.