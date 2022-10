O voto em Lula; ou como a gratidão determina essa decisão

Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio, em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. É por isso que voto em Lula.

Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Quem diz isso é o povo brasileiro em levantamento realizado pelo instituto DATAFOLHA em dezembro de 2021, quando foi mencionado por 51% dos entrevistados.

Lula foi o presidente que melhor enfrentou o mais grave problema brasileiro: a desigualdade social. A diferença entre ricos e pobres entre nós é comparável somente a países africanos. A tradição escravista de nossas elites repercute até hoje, mesmo tanto tempo passado desde a abolição. Enfrentar a pobreza, o racismo e os preconceitos de classe com políticas de proteção e promoção social, garantindo aos mais frágeis socialmente a possibilidade de verem sua dignidade preservada e, principalmente, abrindo oportunidades para que seus filhos possam ascender socialmente por meio da educação, quebrando o ciclo perverso da pobreza familiar, é o que de mais importante um líder pode fazer por nosso país.

Foi Lula quem mais fez pela educação, a ciência e a tecnologia, de todos os presidentes que já tivemos. Investir pesados recursos nas universidades públicas, preservando sua autonomia e independência, não é para qualquer um. E Lula fez. Mais ainda, fez forte investimento nas faculdades particulares por meio do PROUNI e do FIES, garantindo a ampliação de vagas para alunos pobres ou de renda média em mais de 5 milhões durante seu governo. Mais ainda. Além da graduação, Lula abriu a possibilidade de que nossos jovens pudessem fazer intercâmbio em grandes universidades estrangeiras por meio do Ciências Sem Fronteiras.

Foi Lula quem fortaleceu os programas de pós-graduação do CNPq e da CAPES, além de mostrar visão futurista e inteligente, por exemplo, ao abrir uma empresa pública de produção de semicondutores, a CEITEC. Hoje os semicondutores estão na vanguarda da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, depois que a pandemia mostrou o valor estratégico dos chips para o controle das cadeias de produção de artigos de alto padrão tecnológico. Neste momento tanto os americanos quanto os europeus estão investindo dezenas de bilhões de dólares para garantir o controle nacional da produção de chips visando diminuir a dependência da produção asiática. Enquanto isso, no Brasil, o atual governo acabou com a empresa criada por Lula. E assim seguimos apressados rumo ao passado, revisitando nossa condição de meros exportadores de matérias primas de baixo valor agregado. Antes era café e açúcar; hoje, soja e milho. Pobre Brasil.

Foi Lula quem mais investiu no Acre. Nenhum presidente, na história, fez por nós algo sequer parecido ao que Lula fez. Foi ele quem teve a coragem de botar recursos, centenas de milhões de reais, para a abertura da BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, garantindo aos nossos irmãos juruaenses a saída da humilhante condição de apartados da nação seis meses por ano. Lula botou o dinheiro para asfalto, artes, drenagens e, principalmente, pontes. A mais bonita obra de engenharia de Cruzeiro do Sul, a ponte do Juruá, é obra do Lula. Assim como a segunda mais bonita, o aeroporto internacional. Foi ele quem garantiu recursos para a Estrada do Pacífico até Assis Brasil, assim como no trecho do Peru, por meio de empréstimos do BNDES ao governo peruano.

Foi Lula quem proporcionou a expansão da UFAC para Cruzeiro Sul, com a instalação do Campus Floresta e a ampliação de vagas e cursos. Foi também por decisão dele que o Acre passou a contar com o IFAC em Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri e Tarauacá.

Lula retomará o investimento no desenvolvimento da Amazônia em bases responsáveis e sustentáveis. Saberá, novamente, conciliar crescimento econômico e melhoria da vida de nós, amazônidas, com a proteção das florestas, das bacias hidrográficas e das populações originárias.

Lula sabe a importância do cumprimento do mandato constitucional que estabelece como objetivos do Estado Nacional, entre outros, a proteção dos recursos naturais e a redução das desigualdades regionais. Por isso, diferente de todos os outros presidentes, seu governo investiu fortemente na Amazônia e no Nordeste. Lá no Nordeste as pessoas reconhecem, demonstram gratidão e o querem de volta à presidência. Aqui, muitos não votam nele por causa de umas estórias esquisitas de “aborto”, “fechar igrejas”, “maconha”…, umas bobagens sem-pé-nem-cabeça que estão totalmente fora da pauta das questões nacionais. Alguns, estranhamento, até fazem ensaios filosóficos para justificar.

Não precisa disso. Basta olhar para a frente. Eu vejo o que Lula fez pelo Brasil e, principalmente, pelo Acre. Isso me deixa com vontade de reconhecer a graça recebida e me faz acreditar na sensibilidade, no compromisso e na capacidade dele de fazer mais ainda por todos nós.