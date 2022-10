Foi um massacre!

A reeleição do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) foi um verdadeiro massacre. Derrotou todos os caciques e adversários de uma tacada só. Jorge Viana, Mara Rocha, Sérgio Petecão, Tião Bocalom, Márcio Bittar, Márcia Bittar, Flaviano Melo, Vanda Milani, Mara Rocha e o irmão major Rocha.

É inacreditável, mas a população entendeu que Cameli estava certo e todos eles errados. Além do mais, fez vários deputados federais e estaduais renovando as bancadas. A vitória foi tão acachapante que a maioria se apressou em reconhecer educadamente que Gladson Cameli venceu a eleição de forma justa e limpa.

O futuro reserva ao governador reeleito mais trabalho árduo para honrar a confiança dos acreanos. A oposição entra em período sabático até que haja um novo embate nas urnas, ou seja, as eleições para prefeito que já se avizinham em 2024. Antes, porém, teremos segundo turno para presidente. Quem é de Bolsonaro vai com ele; quem é de Lula, ídem. Com o tempo tudo se ajeita. Na vida, ganhar e perder é viver.

“Antes das eleições os candidatos têm muitos predicados, mas é depois que se conhece o sujeito”. (Rutra Larama)

Sumiu do radar

O PT nessas eleições sumiu completamente do radar no Acre. Mais um resultado negativo, rescaldo de erros políticos seguidos. Tinha tudo para ser diferente, mas não foi. A esperança agora é depositada na eleição de Lula.

Eleição dos esquemas

A eleição tomou um rumo estranho à democracia. Não existem mais comícios, palestras, caminhadas, reuniões e visitas. Tudo funciona na base dos esquemas. Os melhores esquemas com mais recursos vencem a eleição, principalmente a proporcional.

Socorro Neri

A ex-prefeita Socorro Neri ocupa agora o lugar da mãe na Câmara Federal, a saudosa deputada Adelaide Neri. Muita emoção na família com sua esmagadora vitória.

Vai de Bolsonaro

Como não poderia ser diferente, em seu discurso de agradecimento o governador Gladson já declarou apoio a reeleição do presidente Bolsonaro.

Não fica no União Brasil

O senador eleito Alan Rick declarou ontem que fica no União Brasil depois de tudo que aconteceu entre ele e o senador Márcio Bittar. Que vai, no tempo oportuno, procurar outra sigla.

Eleição na capital

Sobre as eleições municipais em 2024, Alan deverá ter participação no pleito. É um jogo onde as pedras ainda serão mexidas. Sobre 2026, declarou que é cedo demais para tratar do assunto.

A recompensa

O deputado Luiz Tchê (PDT) foi recompensado com uma bela reeleição pelo trabalho que fez dentro do PDT, principalmente ao conduzir o partido para a base do governo.

O líder do governo

O governador Gladson Cameli reconduziu seu líder, deputado Pedro Longo (PDT), para mais uma legislatura. Pedro deverá continuar líder.

Uma grande vitória

A Polícia Militar mais uma vez foi contemplada com o mandato de deputado federal. A eleição do coronel Ulisses (União Brasil) foi uma grande vitória.

Fora da política

Flaviano Melo, Jéssica Sales, Vanda Milani, Leo de Brito, Mara Rocha e Perpétua Almeida estão fora da política que tem sempre uma porta de entrada e outra de saída.

MDB minúsculo

O MDB, assim como o PT, vem diminuindo de tamanho a cada eleição. Na eleição para prefeito em 2020, foi um desastre.

Traídos e abandonados

Muitos candidatos que perderam a eleição se sentem traídos e abandonados por lideranças políticas que prometeram mundos e fundos e a hora “H” falharam.

Choque de realidade

Aqueles que acreditavam que as pesquisas estavam erradas e que o presidente Bolsonaro venceria no primeiro turno, tiveram um choque de realidade. As pesquisas estavam certas, com exceção dos exageros. Lula sempre esteve à frente.

Jorge e Marcus

Jorge Viana e Marcus Alexandre foram os primeiros a usar a rede social para reconhecer a vitória de Gladson e parabenizá-lo pela vitória.

Acidente de percurso

Mais uma acidente de percurso deixa fora do mandato o ex-reitor da Ufac com mais de 20 mil votos. Faltou legenda ao PSDB. Um quadro bom a ser aproveitado pelo governador Gladson no ano que vem.

Aos eleitos

A COLUNA DO ASTÉRIO deseja aos eleitos parabéns pela vitória, sucesso no mandato e que representem o povo dignamente.