Previsão aponta tempo quente com chances de chuvas intensas nesta segunda

O candidato a vice-governador do Acre, Marcus Alexandre, da Federação da Esperança do Acre, junto com Jorge Viana, disse estar esperançoso com um segundo turno na Eleição 2022 no Acre.

Em um embate contra Gladson Cameli, do Progressista, o petista afirmou que será uma nova campanha, com mais trabalho e esperança em trazer mudança e melhorias para o Estado.

“A expetativa é a melhor possível, fizemos uma campanha animada, falamos o que o nosso coração pediu. Da esperança, do trabalho. Agora temos que aguardar a decisão que o povo tomou e o resultado tem que ser respeitado. Estamos confiantes do segundo turno. É uma campanha nova”, afirmou.

Sobre aliança para vencer, caso ocorra o segundo pleito, Alexandre disse que estão de portas abertas para quem queira conversar e trabalhar juntos.

“É cedo para falar sobre aliança ainda, mas claro que o segundo turno segue para estes entendimentos e possíveis parceiros. Vamos aguardar e ver quem está disposto a conversar, acho que a politica sempre tem que estar de portas abertas, porque o nosso compromisso é com o povo, é trabalhar pelo povo e enfrentar os desafios que eu vi nas ruas, do desemprego, uma saúde que não funciona, obra que não tem, o povo indo para outro estado porque não tem oportunidade de trabalho. Esses são os nossos desafios”, explicou.

A nível nacional, o candidato espera que o ex-presidente Lula venha ser ainda hoje o novo presidente do Brasil.

“Sinceramente eu espero que a partir de hoje nós tenhamos um novo presidente. Um presidente que tem experiência, que já foi o representante do país, que tem respeito com as pessoas, amor e carinho no coração. Então eu espero que Lula vença logo no primeiro turno”, comentou.