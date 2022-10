Sem vitória de Jorge Viana, militantes petistas saem da sede do PT

Na segunda entrevista coletiva de avaliação do processo eleitoral neste domingo (2), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), desembargador Francisco Djalma, relatou que a votação transcorreu dentro da normalidade.

“Devo comunicar a sociedade que o processo foi normalíssimo, não houve nenhum incidente que pudesse trazer repercussão, nós encerramos a votação no horário previsto. Eu quero agradecer a imprensa pelo apoio que tem dado ao TRE e a sociedade está de parabéns. A eleição é uma festa e nós só temos a comemorar esse primeiro turno”, disse.

O vice-presidente e corregedor do TRE, desembargador Laudivon Nogueira, também se pronunciou e disse que a previsão é de que até às 18 horas a apuração esteja concluída no Acre. Ele também destacou a normalidade do processo de votação.

“Também agradeço a participação das instituições que estão aqui nessa atividade, garantindo um pleito com segurança, com tranquilidade, isso era um desejo que nós tínhamos e felizmente a sociedade mostrou que o povo do Acre é ordeiro que foi lá votar com tranquilidade e estamos tendo esse resultado”, afirmou.