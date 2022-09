Nosso Frigorífico fortalece pecuária acreana com exportação a três continentes

O Nosso Frigorífico vem fazendo história no Acre e mais quatro estados tamanha a qualidade empregada na carne bovina produzida e fornecida há mais de 15 anos em território brasileiro. Além disso, deixa sua marca em pelo menos três continentes agraciados com a importação da carne reconhecida como uma das melhores do país.

América latina, Ásia e África já são clientes do Nosso Frigorífico, que agora, dá mais um passo importante: a exportação da carne acreana para o país vizinho ao estado, Peru. A novidade já era esperada há muitos anos e está cada vez mais perto de tornar-se uma realidade.

A indústria é conhecida por produzir carne com o mais alto padrão de qualidade e responsabilidade. “Contribuindo para o desenvolvimento dos estados através do fortalecimento da pecuária local. Reconhecido pela busca contínua da melhoria e desenvolvimento de seus produtos”, explica o diretor-presidente, Murilo Leite.

Atualmente, a empresa mantém cerca de 700 empregos diretos e 4 mil indiretos no estado. Para o representante da marca, um desafio que ajuda a elevar aos mais rígidos padrões de qualidade na produção de carne à mesa dos brasileiros.

Paraguai, Uruguai, Egito e Hong Kong já integram os mercados latinos, asiáticos e africanos que recebem o produto que é reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal por ser de uma área livre de aftosa sem vacinação.

O Acre possui um rebanho bovino de aproximadamente 4 milhões de cabeças e respeita todos os aspectos legais e ambientais. O Nosso Frigorífico investe nas tecnologias de bem estar animal, proporcionando crescimento saudável através de pastos naturais em meio à floresta amazônica.

A empresa tem capacidade de processamento de 1.500 animais por dia e produção de 500 toneladas diariamente. A marca acredita que a diversificação dos produtos, a responsabilidade nos processo, compromisso com colaboradores, fornecedores e parceiros comerciais demonstram a prontidão para novos desafios, como a chegada até Lima, no Peru.

Uma distância de apenas 2.179 km de Rio Branco à capital peruana, onde a entrada da carne acreana no país andino atrairá mais oportunidade para otimizar o fluxo comercial, estimulando a saída do produtos pelo comércio acreano.

“Estamos marcando história nesses países em suas incontáveis oportunidades. Nós do Nosso Frigorífico procuramos garantir a mais alta qualidade dos nossos produtos na mesa dos clientes. Estamos prontos para surpreender você”, finaliza Murilo.

Assista ao vídeo: