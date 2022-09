Oposições temem que Gladson vença no primeiro turno

A semana começa com a expectativa da divulgação de quatro pesquisas eleitorais para o governo e Senado. Nos bastidores o esforço dos candidatos é para que haja segundo turno, já que com base em pesquisas anteriores, especialmente a do Ipec publicada pela Rede Amazônica de Televisão, o governador Gladson Cameli venceria (PROGRESSISTAS) no primeiro turno se a eleição fosse hoje.

A Federação formada pelo PT, PC do B e PV, por exemplo, torce para que os candidatos Mara Rocha (MDB) e Sérgio Petecão (PSD) cresçam junto ao eleitorado. Isto porque a soma dos votos válidos dados a Cameli na pesquisa (se estiverem corretas) dá a ele mais de 50%, o que é suficiente para uma definição logo no primeiro turno.

Faltando apenas 19 dias para a realização do pleito, a propaganda eleitoral na TV, rádio e internet se tornou bem mais agressiva contra o governador numa clara demonstração de que ele se mantém estável. A diferença de cerca de 20 pontos percentuais para o segundo colocado o deixa em uma posição confortável apesar dos ataques.

“É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los. O meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal, é aperfeiçoar a educação”. (Cesare Beccaria)

. Apesar do financiamento de campanha ser público, vários empresários estão sendo assediados por candidatos para fazerem doações via caixa dois.

. O mesmo caixa dois que deu origem à operação mais famosa do Brasil, a Lava Jato.

. Tem gente que não se emenda mesmo!

. Consta que a Polícia Federal já está investigando algumas denúncias.

. Aliás, a PF vai ter muito trabalho nos próximos 19 dias.

. Quer dizer que cuidar dos órfãos agora é solução para, se não acabar, ao menos diminuir o feminicídio no Acre?

. A que ponto chegamos!

. É por essas e outras que a rural tá atolada.

. Alguns candidatos precisam aprender a definição do que são “crimes contra a vida”, que em muitos países é punido com a prisão perpétua e a pena de morte.

. Fieac divulga ainda hoje sua pesquisa para governo e Senado;

. A TV Gazeta faz a sua divulgação amanhã.

. Partidos e candidatos terão um balizamento de suas campanhas nesta reta final da campanha.

. A tendência é o afunilamento da disputa; pode, inclusive, polarizar.

. A semana promete, bom dia!