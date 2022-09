Leo X Perpétua, confronto entre companheiros e camaradas

Uma das disputas mais interessantes no campo da esquerda vai se dar na federação partidária formada pelo PT, PCdoB e PV. A aliança conseguiu juntar na mesma chapa os deputados federais Leo de Brito (PT) e Perpétua Almeida (PCdoB). Ocorre que dificilmente a federação elegerá os dois. A pergunta é: Quem vai derrotar quem? Ou, melhor dizendo, quem terá mais votos?

Tanto Leo, que assumiu a vaga do deputado pastor Manoel Marcos (PRTB), cassado pela Justiça Eleitoral, quanto Perpétua Almeida, desempenham bons mandatos em Brasília. Os dois apoiam para presidente a chapa Lula/Alckmin e no Acre Jorge Viana/Marcus Alexandre tendo Nazaré Araújo para o Senado. Porém, os dois são adversários porque disputam a mesma chapa.

O PT mobilizou toda a militância para eleger Leo de Brito, já o PCdoB articulado pelo deputado Edvaldo Magalhães, candidato à reeleição, pretende repetir a eleição de 2018, quando perpétua venceu nos votos o Leo. Faltam cerca de 30 dias para saber quem vai derrotar quem. A vitória será dos companheiros ou dos camaradas?

“A pesquisa coloca eu e o Marcus Alexandre no segundo turno das eleições”. (Jorge Viana)

“Eleição não se ganha com pesquisas, mas com votos; vamos todos trabalhar com humildade respeitando sempre os adversários, mas, acima de tudo, o povo”. (Governador Gladson Cameli)

. José Adriano busca votos no interior do Acre para fortalecer candidatura a deputado federal pelo PROGRESSISTA;

. Não pretende cometer os erros de 2018 quando foi muito bem votado, mas não alcançou legenda.

. A experiência das urnas tem ajudado bastante nessa eleição.

. Além de José Adriano, a chapa tem Socorro Neri, Gerlen Diniz e Samir Bestene; o PP deverá eleger um federal; com a sobra talvez dois.

. Discreto, humilde e bem articulado politicamente; características do deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTA), que vão lhe render a reeleição entre os mais bem votados.

. Alguém pode até não concordar com o governador Gladson Cameli, mas não se pode negar que ele é um democrata.

. O empresário Manoel Roque tem dado um banho de competência nas ruas liderando equipes de jovens na campanha eleitoral de reeleição do governador Gladson Cameli.

. Mais interessante até do que o movimento jovem de alguns partidos, inclusive, do PP.

. O Roque sabe onde a coruja mora.

. O Deracre tem avançado muito com o Petrônio na recuperação de ramais em todo o estado.

. Justiça seja feita!

. O engenheiro civil e empresário Orleilson Cameli, mais conhecido como Zico, faz uma campanha redonda para deputado federal pelo PDT;

. Quer ser o herdeiro político do pai, o governador Orleir Cameli.

. Partidos contestam os números da pesquisa do Ipec em função da quantidade de pessoas entrevistadas e das regiões importantes não pesquisadas.

. Bom, as pesquisas revelarão toda a verdade.

. Porém, serviu para algumas pessoas descerem do muro às pressas e se posicionarem ao lado do governador Gladson, inclusive do PT.

