Grupo de mulheres candidatas lidera repasses do Fundo ante uma maioria que não vê a cor do dinheiro no Acre

A maioria das mulheres que se candidataram este ano no Acre ainda não recebeu nenhum centavo de ajuda partidária, mas há um grupo que dinheiro não será problema nesta campanha. Com o recurso do Fundão aportado recentemente em sua candidatura, a candidata do MDB ao Governo do Acre, Mara Rocha já tem R$ 2.500.000,00 em caixa. Já a candidata ao Senado pelo PT, Nazareth Araújo recebeu do Fundão R$ 1.500.000,00 -e Marcia Bittar (PL) também candidata ao Senado, tem R$ 761.000,00 em doações. Ela não recebeu dinheiro do Fundo Partidário até a noite desta quarta-feira (31) mas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou cinco movimentações financeiras de doações de pessoas físicas.

A missionária Antônia Lúcia é, entre as candidaturas femininas, uma das que detém o maior aporte até agora: R$ 2.500.000,00 depositados pelo Republicanos, seu partido. Jéssica Sales, do MDB, tem também R$ 2.500.000,00 na conta.

Outra que busca uma vaga na Câmara Federal é Meire Serafim, que já recebeu R$ 748.000,00 do União Brasil e de quatro doadores. O União Brasil também já repassou recursos à candidatura de Mirla Miranda: R$ 500.000,00.7

Perpétua Almeida atua pela reeleição à deputada federal e já tem R$ 601.280,89 em caixa.

Ana Paula Feitosa, do PSOL, tem R$10.000,00 para tocar sua campanha a deputada federal.

Cristina Caruta, também candidata à Câmara dos Deputados pelo PSOL, tem R$ 5.000,00.

O Solidariedade repassou R$40.000,00 para Damaira Aguiar seguir caminhada rumo à Câmara dos Deputados.

Ireni Uchôa recebeu R$ 4.000,00 do PT e Isnailda R$ 90.000,00 do Solidariedade. Já a Rede repassou R$ 30.000,00 para Iuna Chaves. Nilda Saul (PSOL) tem R$ 10.000,00.

O PSD repassou R$ 100.000,00 para Jesuíta Arruda, e R$ 100.000,00 para Suellen Carlos – e o Republicanos R$ 360.000,00 para Keilane Cordeiro.

Lana Vaz (PSDB) tem R$ 350.000,00 e Lene Petecão (PSD) R$ 100.000,00. Já Lícia Fidelis (Solidariedade) tem R$ 90.000,00 e Maria Santiago, R$ 90.000,00.

O Patriota repassou R$75.000,00 para Regina Dutra.

Das candidatas a deputada federal, Soraia Ramalho (AGIR) declarou o menor aporte até agora: R$ 2.500,00, dinheiro doado por David Hall, candidato ao governo do Estado pelo AGIR.

Entre as candidatas a deputada estadual a distribuição dos recursos não é muito diferente, com a maioria sem nada ou com pouco dinheiro. Amanda Souza é uma das que tentam uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre pelo PSOL e tem até agora R$ 5.000,00 para a campanha.

O PDT repassou R$ 19.450,00 para Dra. Michelle Melo e o PL, R$ 10.000,00 para Eva Dantas. Do mesmo PL, Dra. Fabíola Helena recebeu R$ 10.000,00 e Pastora Otacília Silva tem R$ 10.000,00 (doação). Rose da Endemias (PL) recebeu R$ 10.000,00.

A Pastora Cleiça França (PSD) tem R$ 30.000,00, Fátima Maciel (PSD) recebeu R$ 30.000,00. Maria Eulália (AGIR) tem R$ 2.500,00. Sidilene Lima (PT) tem R$ 15.000,00 e Terezinha Moreira (PL) R$ 10.000,00. O PCdoB depositou R$ 15.000,00 na conta de Wal.

Terezinha Araújo, do PL, recebeu R$ 10.000,00, e Ray Holanda, do AGIR, R$ 2.500,00.

No Acre, 33% das 537 candidaturas são de mulheres.