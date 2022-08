Ao lado de Gladson e Ney, Nicolau Júnior realiza lançamento de candidatura no Gran Reserva

Nesta sexta-feira, 26, a propaganda eleitoral gratuita na TV e no Rádio iniciou no Acre com mensagens direcionadas contra adversários, apresentação de perfil e irreverência. A primeira candidata ao governo a se apresentar foi Mara Rocha (MDB), que relatou seu trabalho no jornalismo por quase três décadas e lembrou que em 2018 foi a deputada federal mais votada do Estado. “Hoje eu estou preparada para governar o nosso Acre. Saberei escolher uma equipe de técnicos qualificados para transformar a nossa realidade. Governarei com verdade, com responsabilidade e eficiência, sempre com olhar sensível de mãe, mas com a firmeza necessária para buscar soluções para os problemas”, disse a candidata do MDB. O primeiro programa do MDB buscou enaltecer a força da mulher na política e não citou adversários diretamente, demonstrando um tom mais “paz e amor”.

Já o primeiro programa do candidato à reeleição, governador Gladson Cameli (PP) relembrou os momentos críticos da pandemia de covid-19 e esforço do governo para trazer ao Acre vacina e também de construir hospitais de campanha. A propaganda eleitoral de Cameli enfatizou sobre as dificuldades que o Estado enfrentou para pagar dívidas das gestões passadas, como o atraso da metade do décimo terceiro salário no final do governo petista de Sebastião Viana.

“Na segurança o PT deixou o Acre como um dos Estados mais violentos. O governo do Gladson comprou 700 novas viaturas, contratou mais de 1.000 policiais e teve a maior queda de homicídios do Brasil”, diz trecho da narrativa da equipe de marketing de Cameli, que destacou novas metas: diminuir a taxa de feminicídio. O programa de TV da situação mostrou mais uma vez a imagem do ex-governador Sebastião Viana nas manchetes de jornais como responsável por deixar obras inacabadas e que foi o governo de Cameli que foi responsável por terminá-las, como a reforma e ampliação do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O programa do PT teve como estrelas Jorge Viana, candidato ao governo, e Marcus Alexandre, candidato a vice. A dupla relembrou do legado dos 20 anos de Frente Popular e enfatizou o bordão da campanha “Quem Ama, cuida”. A propaganda petista evitou citar Gladson, mas enfatizou na fala de Alexandre que o atual governo é uma gestão sem obras e que não cuida das pessoas.

O programa eleitoral de Sérgio Petecão, candidato ao governo pelo PSD, mostrou um postulante a vaga de chefe de executivo como uma pessoa popular, boa praça e que abraça as pessoas. A narrativa do programa enfatizou expressões acreanas como “Botar para Moer” e “Botar acocando” a frente da gestão do Estado, mas sem criticar adversários.

Os candidatos ao governo Márcio Bittar, Nilson Euclides e David Hall não apareceram neste primeiro programa eleitoral.