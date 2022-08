Segunda quinzena de agosto tem 13 leilões judiciais previstos

Neste dia 16 de agosto, a 1ª Vara Cível de Rio Branco tem disponível uma fazenda com 677 hectares e a 5ª Vara Cível, uma casa no bairro Conquista. A Vara Única de Xapuri realiza evento no dia 17 com um terreno no bairro Sibéria e uma motosserra. O cronograma de atividades continua com a Vara Cível de Plácido de Castro, que reoferta uma caixa de som, no dia 18.

Mais três vendas públicas estão previstas para o dia 19 da 1ª, 4ª e 5ª Vara Cível de Rio Branco com: dois terrenos, uma moto, uma chapa de mármore sintético e 60 armações de óculos masculinos. A 4ª Vara Cível realiza no dia seguinte outro leilão para a venda de uma casa no bairro Base.

Os dois últimos do mês de agosto são da Vara Cível de Senador Guiomard e Vara Cível de Brasileia nos dias 26 e 29, com um sítio em um Projeto de Assentamento e um lote de escovadeira, enchedeira e máquina higienizadora, respectivamente.