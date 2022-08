Pesquisas mostrarão viabilidade de Nazaré e Ney

Com as definições dos candidatos ao governo e ao Senado, o jogo vai começar para valer. As duas surpresas emergidas das convenções foram os nomes da procuradora e ex-vice-governadora do Acre, Nazaré Araújo Lambert (PT), e o do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim (Podemos). Nazaré e Ney eram, a princípio, pré-candidatos a deputado federal.

Nazaré Araújo vai compor a chapa com Jorge Viana (governo) e Marcus Alexandre (vice), enquanto Ney Amorim será o candidato do governador Gladson Cameli (PP), tendo a senadora Mailza Gomes (PP) como vice. São as duas maiores estruturas de campanha. Porém, não quer dizer que os demais candidatos não têm chance. Durante uma campanha, tudo pode acontecer.

As próximas pesquisas vão revelar o que pensam os eleitores sobre os dois. Vale ressaltar que Nazaré está colada a Lula, Jorge Viana e Marcus Alexandre e Ney Amorim na boa aceitação do governador Gladson e na máquina estatal. No meio desse imbróglio, todo o deputado Alan Rick, candidato do União Brasil ao Senado, aparece como um corpo estranho, já que foi impedido por Márcio Bittar de ser o vice de Gladson Cameli. Ney obteve de Gladson a garantia de que será o único candidato ao Senado fechando as portas do governo para Alan.

“A política ama a traição e odeia o traidor”. (Leonel Brizola)

. A entrada de Jorge Viana na disputa para o governo quebrou a previsibilidade do processo eleitoral.

. Tudo parecia óbvio, mas o cenário mudou completamente.

. O governador Gladson Cameli (PP) vai apostar todas as fichas em uma eleição de primeiro turno.

. Na verdade, terá que ter 50% mais um dos votos válidos, ou seja, a sua votação terá que superar a somatória dos votos de Jorge Viana, Mara Rocha, Sérgio Petecão, David Hall e professor Nilson Euclides.

. Um osso duro de roer…

. Petecão e Flaviano já comentaram que não terão dificuldades em apoiar Viana em um eventual segundo turno.

. Mara Rocha, não!

. Mesmo assim, será Gladson contra tudo e contra todos!

. E ele continua otimista e sorridente!

. Na avaliação da coordenação da campanha de Ney Amorim, o candidato ao Senado Jenilson Leite (PSB) tira votos de Nazaré e não dele.

. A senadora Mailza bem que poderia ter ajudado o governador Gladson lá atrás a equacionar a composição da chapa.

. O MDB em pé de guerra!

. Alguns emedebistas protestando!

. Ainda não viram nem ouviram a proposta que Márcio Bittar tem para a campanha do partido.

. A propósito, a campanha ainda nem começou.

. Bom dia!