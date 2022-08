Alan Rick se lança candidato ao Senado pelo União Brasil

O deputado federal Alan Rick acabou de informar à reportagem do ac24horas que será candidato ao senado pelo União Brasil. A decisão é para manter a palavra com o governador Gladson Cameli (Progressistas), uma vez que não poderá disputar a vaga de vice-governador devido a candidatura ao governo do senador Márcio Bittar, presidente do partido.

Alan afirma que sua candidatura será feita de forma judicial, mas não explicou o motivo que possa garantir a decisão judicial a seu favor.

Mais informações a qualquer momento.